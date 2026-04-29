Как сходить на больничный выгодно в 2026 году?

Итак, размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от трех ключевых факторов. Первый: средний заработок за два предыдущих календарных года. В 2026 году учитывается совокупный доход в 2025 и 2024 году. Если, например, с 1 января вам повысили зарплату, значит болеть будет уже невыгодно, поскольку при расчете будет учитываться не новый доход, а более скромный старый. Второй фактор - страховой стаж, т.е. период, когда работодатель за вас платил страховые взносы сначала в Пенсионный Фонд, а теперь в Социальный фонд России. Если стаж составляет более 8 лет, при расчете больничного будет учитываться 100% среднего заработка. При стаже от 5 до 8 лет в расчет включают 80%, а если вы отработали менее 5 лет, то всего 60%. Еще меньше повезло тем, у кого стаж менее полугода. В этом случае пособие будет рассчитываться исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ), а не из фактического заработка. Это же правило применяется, если за два предыдущих года не было заработка, либо его сумма очень мала.

Пример:

Теперь давайте считать. Возьмём инженера Николая. Допустим, в месяц он зарабатывает 100 000 рублей, а совокупный заработок за предыдущие два года (730 дней) составил 2 миллиона 400 тысяч рублей. Николай - человек взрослый, опытный. У него более 10 лет стажа. Расчет больничного для него будет выглядеть так. Сначала считаем его доход в день: 2,4 млн рублей делим на 730 дней. Получаем 3 287 рублей в день. Значит, за 10 дней больничного Николай получит 32 877 рублей - как если бы он эти 10 дней работал, то есть Николай и здоровье поправит, и в доходе не потеряет.

Пример:

А теперь возьмем коллегу Николая - Марию. Её зарплата 50 000 рублей в месяц или 1 миллион 200 тысяч рублей за два года. При этом стаж молодой сотрудницы - всего 3 года. В этом случае при расчете больничного учитывается лишь 60% заработка. Это значит, что Мария за те же 10 дней больничного получит 9 863 рубля. На том же предприятии трудится вчерашний студент Игорь. Он устроился всего 3 месяца назад и уже заболел. Бывает. Стажа не хватает, а, значит, выплата будет рассчитываться исходя из МРОТ. В 2026 году минимальный размер оплаты труда составляет 27 093 рубля. Сколько бы Игорь не зарабатывал, он получит 9 031 рубль. Для расчета я использовала месяц, в котором 30 дней.

Вроде, разобрались? Но не учли еще одно важное обстоятельство. Государство устанавливает минимальную и максимальную границы выплат. С минимумом мы разобрались - 903 рубля в день, если в месяце 30 дней - как в примере с Игорем. И 874 рубля в день, если в месяце 31 день. МАКСИМАЛЬНЫЙ дневной больничный ограничен предельными базами для начисления взносов за 2024 и 2025 годы. В 2026 году дневной максимум составляет 6 827 рублей.

Пример

Вводим еще одного персонажа - айтишника Викентия с зарплатой 400 000 рублей в месяц. Если бы не было предельного лимита, за 10 дней больничного Викентий бы получил 131 507 рублей. Однако получит 68 270 руб.

Из расчетов мы делаем вывод, что невыгодно болеть работником с высоким доходом (выше 6 827 рублей в день), маленьким стажем, а также если дневной доход в предыдущие годы был ниже, чем сейчас. Сколько можно болеть? Лечащий врач может выписать больничный до 15 дней, фельдшер или стоматолог - до 10 дней. Если выздоровление затягивается, врачебная комиссия может продлевать больничный, но в общей сложности не более чем на 10 месяцев. И в завершении еще об одном важном нововведении. С 2026 года запущен эксперимент по добровольному страхованию для самозанятых. Уплачивая взносы, вы получаете право на пособие. Нужно вносить примерно 1 344 руб./месяц при страховой сумме 35 000 рублей и 1 920 руб./мес. при сумме 50 тысяч. Для того, чтобы подключиться к программе, нужно подать заявление в территориальное отделение СФР. Это можно сделать через мобильное приложение «Мой налог», «Госуслуги» или лично.