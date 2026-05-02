«Учителями славится Россия»

За годы работы в Кобринской школе Василий Алексеевич продолжил лучшие традиции учительства школы, а также творчески подходил к организации учебно-воспитательного процесса. Огромного уважения заслужил труд Василия Алексеевича, ведь он стал не только наставником для сотен учеников, но и настоящим примером преданности профессии. Его уроки технологии всегда отличались творческим подходом, а ученики под его руководством успешно участвовали в районных и областных олимпиадах, занимая призовые места.

Василий Алексеевич награждён Почетной грамотой Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области и благодарностью Законодательного собрания Ленинградской области, что подтверждает его высокий профессионализм и вклад в развитие образования региона.

Во время работы в Кобринской школе Василий Алексеевич вел кружок резьбы по дереву «Узоры». Каждая работа его воспитанников становилась настоящим произведением искусства. Чаши и вазы, подносы, подсвечники, кружки и сказочная Жар-птица неоднократно демонстрировались на выставке умельцев во время областных пушкинских праздников. Вместе с директором Кобринской школы Н.И. Джежелий, заместителем директора В.П. Корнышевым Василий Алексеевич стоял у истоков создания школьного музея Боевой Славы. Вместе с супругой Г.А. Костенко принимал активное участие в районной патриотической акции «Бессмертный полк».

Все, кому довелось работать или учиться в Кобринской школе, выражают Василию Алексеевичу искреннюю благодарность за многолетний добросовестный труд, терпение, мудрость и умение найти подход к каждому ребенку.

В этот знаменательный день желаем юбиляру крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни, счастья и благополучия! Пусть рядом всегда будут верные друзья, любящая семья и благодарные ученики!

С юбилеем, уважаемый Василий Алексеевич!

С любовью и уважением ветераны педагогического труда Кобринской школы, администрация Кобринского ТУ, выпускники школы

Фото из архива