«И значит нам нужна одна Победа!»

Авторы открытки – потомки победителей, представители 15 национальностей Советского Союза, а ныне – России. Эти открытки, как и георгиевские ленточки, будут распространяться повсюду к самому главному празднику – 9 Мая. Потому что мы победили вместе.

Открытка и анимационный ролик к Дню Победы были созданы в «Мастерской новых медиа», инициаторами выступили общественные деятели, дизайнеры, режиссеры, блогеры и продюсеры – в рамках акции «Победили вместе». Среди создателей – граждан России – русские, белорусы, армяне, татары, абхазы и другие, и каждый рассказал историю своего деда или прадеда – героя Великой Отечественной войны. Акция призвана напомнить: наши предки разных национальностей воевали и победили вместе, и наш долг это единство сохранить.

В числе партнеров проекта – фонд «Защитники Отечества», «Аргументы и факты», «Штаб культуры», администрация Гатчинского округа, Гатчинская клиническая межрайонная больница и другие. Презентация уникальной открытки состоялась в Гатчине. В мероприятии приняли участие герои специальной военной операции, в том числе те, кто проходит лечение в Вырицкой больнице.

- Это очень важно, особенно в наши дни! – отметила глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим. – Из поколения в поколение во все времена передавались лучшие традиции и память. И мы точно знаем: нашу общую память о Великой Отечественной войне не сотрешь! Победа ковалась миллионами людей разных национальностей, и сегодня мы, как никогда, осознаем необходимость объединения, консолидации нашей воли, которая снова направлена на борьбу против нацизма.

Акция «Победили вместе» служит напоминанием о том, что рядах Красной армии и в тылу трудились представители более ста национальностей СССР, и гитлеровцы, рассчитывая на раскол многонационального государства, просчитались. В ходе войны были сформированы десятки национальных дивизий, за военные подвиги звание Героя Советского Союза получили свыше 11 тысяч человек разных национальностей.

Андрей Соколов