«Юлдаш» на субботнике

Общество «Юлдаш» объединяет людей различных национальностей и конфессий. На субботник члены общества пришли со своими семьями.

После дружной работы председатель татарско-башкирского общества «Юлдаш» Ильяс Норов поблагодарил за труд всех участников мероприятия. Особо отметил активистов общества. Ильяс Баймахматович вручил Рашиду Шапирову медаль Всемирного конгресса татар «За большие заслуги перед татарским народом».

Председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области Артур Хаджи Мухитдинов прочитал проповедь и молитвы за всех, кто похоронен на кладбище «Пижма», а также пожелал всем участникам субботника здоровья и мира на земле.

- Именно такие мероприятия показывают сплоченность людей не зависимо от национальностей и конфессий, - считает Ильяс Норов.

Татьяна Можаева