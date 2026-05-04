Кино без срока давности

Вместе с героями участие в мероприятии приняли организаторы – сотрудники Гатчинской клинической межрайонной больницы, администрации Гатчинского округа и фонда «Защитники Отечества».

Фильм «Сны без срока давности» адресован, прежде всего, молодёжи и поднимает сразу несколько глубоких и актуальных тем. Действие разворачивается в Москве накануне начала специальной военной операции. Юная блогерша узнает легенду одной семьи, где несколько поколений женщин видят одни и те же страшные сны о войне. И девушка-блогер снимает об этой легенде свой фильм и выкладывает его в сеть. В ответ начинается травля со стороны интернет-сообщества – быть патриотом в этом круге непрестижно: девушку обвиняют в продажном патриотизме, в том, что она выступает на стороне каких-то политических сил, и в этот момент начинается специальная военная операция.

Для окружения блогерши ее фильм становится своего рода страшным пророчеством, и все они вынуждены занять какую-то позицию в отношении происходящего…

Фильм наглядно показывает, как знание истории может изменить человека, его ценности и взгляды. Через сны и семейные тайны авторы проводят параллели между событиями 1940-х годов и современностью, подчёркивая, что уроки прошлого важны для понимания настоящего. В фильме присутствует мысль о том, что сегодня историю часто искажают, но есть неопровержимые факты, которые нельзя забывать – события былых времён способны вернуться даже во сне, напоминая о необходимости сохранять правду.

Руководитель Ленинградского отделения фонда «Защитники Отечества» Ольга Историк отметила, что фильм перекликается с деятельностью фонда:

- У нас сегодня есть 19 женщин – участниц специальной военной операции, которые вернулись из зоны СВО, они уже ветераны. И не так давно при участии областного комитета по молодежной политике мы начали новый проект «Сестры», в котором эти прекрасные женщины рассказывают о себе, о войне, о том, что для них значит эта специальная военная операция, как она повлияла на их жизнь. Сегодня как раз-таки время собирать и доносить до людей информацию, чтобы каждый понимал: специальная военная операция – не только за ленточкой, и здесь каждый из нас должен сделать все, чтобы приблизить победу.

На встрече со зрителями Константин Костин рассказал, что в фильме снимались профессиональные театральные артисты – многократные лауреаты и номинанты «Золотой маски», две народные артистки:

- Сейчас, в 2026 году, кажется очень странным, что люди боялись высказываться на эту тему и сниматься в фильме, в котором все страсти, все эмоции связаны с началом специальной военной операции. По моему глубокому убеждению, по мнению нашей команды, которая работала над этим фильмом, только память делает человека человеком. Потому что только из памяти, из этого корня вырастает милосердие, честь и любовь – во всех смыслах этого слова.

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, выступая на встрече с создателем фильма, согласилась, что в начале специальной военной операции приходилось сталкиваться с разными настроениями, но теперь все изменилось:

- Сейчас мы понимаем необходимость в объединении и в общей позиции относительно того, что происходит в мире, и чему мы все вместе и каждый в отдельности противостоим. Огромное спасибо вашей команде за саму суть этого фильма, она действительно сегодня очень важна!

Инициатором и главным организатором мероприятия выступила Гатчинская клиническая межрайонная больница, на базе которой работает Вырицкий госпиталь. Персонал клиники уделяет особое внимание не только лечению, но и психологической, социальной реабилитации пациентов. Демонстрация фильма и встреча с режиссером состоялись по просьбе бойцов, проходящих восстановление в госпитале.

Заведующая стационаром Вырицкой районной больницы, врач-гериатр Елена Мяленка подчеркнула, что Гатчинская больница – живой организм, который реагирует на все потребности современного общества, в связи с чем и было принято решение о лечении пациентов, проходящих военную службу в зоне специальной военной операции:

- Они защищают нашу Родину – там, на передовой, наша задача – защищать их здоровье здесь, в тылу. Но бойцы – это прежде всего люди, у которых жизнь разделилась на «до» и «после», и наша задача как врачей состоит не только в том, чтобы поправить их здоровье, но и в том, чтобы вернуть им душевное равновесие, вернуть их самих в жизнь «на гражданке». Мы для наших ребят организуем автобусные экскурсии с насыщенной культурной программой, в том числе в Санкт-Петербург, потому что многие из них никогда прежде не бывали ни в Ленинградской области, ни в Северной столице. И мы видим потребность этих людей в посещении общественных мероприятий. Поэтому мы обратились в комитет по культуре Гатчинского округа, чтобы организовать просмотр интересных по тематике фильмов. Сегодня специально для наших пациентов проведена встреча с режиссером фильма, обсуждены важные темы, которые волнуют ребят, видевших войну и смерть вблизи. У них есть свои вопросы, на которые режиссер смог ответить. А для нас это очень важно – вернуть героев в общество, к социальной, гражданской жизни, параллельно восстанавливая их здоровье.

Как рассказал режиссер Константин Костин, подобная встреча с пациентами госпиталя по инициативе медицинского учреждения состоялась впервые, и ветераны специальной военной операции – одна из самых важных аудиторий:

- Уже после выхода ленты «Сны без срока давности» я снимал серию документальных фильмов с ветеранами специальной военной операции. И это было мое первое такое прямое соприкосновение с людьми, которые вернулись с фронта. На меня это произвело огромное впечатление. И когда я им открыто выражал свое восхищение их мужеством, их безусловным патриотизмом, самоотверженностью, они говорили, что каждый на своем месте делает то, что от него требует Родина: «Мы сделали то, что мы считали нужным и важным, ты делаешь свое дело – создаешь произведения, снимаешь фильмы, через которые больше людей узнают о том, что происходит, влияешь на тех, кто не уверен в своей позиции, и, может быть, с помощью своего произведения ты изменишь их отношение к людям, которые находятся в зоне боевых действий или возвращаются с фронта». И они тогда, вот эти парни, перевернули мое сознание, в тот день изменилось мое ощущение, что я занимаюсь чем-то ничтожным в сравнении с тем, чем занимаются они. Я понял, что моя работа тоже важна. Потом мы с ними связывались, они смотрели фильм, комментировали…

- Ваш фильм о событиях самого начала СВО. А вы не хотите снять продолжение? То, что происходит сейчас?

- Я очень хочу снять продолжение, но… Ситуация сложилась так, что мы не нашли понимания ни у одной стриминговой платформы, чтобы она разместила этот фильм, к сожалению. В этом, конечно, есть и доля нашей вины, потому что ни я, ни продюсер не имели никакого отношения к официальному кинематографу. Я – театральный режиссер, а продюсер – Михаил Афанасьев – энтузиаст, патриот, гражданин, но не имеющий ни связей, ни контактов. У нас есть масса идей, и мы хотели, конечно, этим заниматься, но, к сожалению, по сей день ничего не получается.

- Где сейчас можно посмотреть ваш фильм?

- Фильм лежит на Rutube.ru. Кстати, похвастаюсь: летом прошлого года мы отправили его на израильский кинофестиваль в Назарете и думали: «Ну, кому там нужен фильм про специальную военную операцию?». Вы не поверите, но вначале мы попали в номинанты в категории «Фильм на русском языке», а потом нас перевели в основную категорию – «Полный метр», и мы ее выиграли! Да, нельзя сказать, что этот фестиваль суперизвестный, но, тем не менее – израильское жюри присудило нам Гран-при…