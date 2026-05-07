Гатчинские кадеты МЧС посетили 43-ю пожарно-спасательную часть

Экскурсия началась с самого интересного для ребят — осмотра пожарных автомобилей. Кадеты смогли не только увидеть специализированную технику, но и посидеть в кабине боевого расчета. Особое внимание во время встречи было уделено вопросам выбора будущей профессии. Кадеты — это ученики, которые уже носят форму МЧС и серьезно задумываются о карьере в ведомстве. Представители части рассказали, какие учебные заведения готовят специалистов и какие экзамены необходимо сдавать, чтобы присоединиться к рядам героической профессии

Такие встречи решают важнейшие задачи: они не только дают ребятам представление о реальной работе пожарных, но и формируют ответственное отношение к собственной безопасности.

ОНДиПР Гатчинского округа.