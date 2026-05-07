В Гатчине ожили мифы древнейших цивилизаций

3 мая в Музее города Гатчины состоялась встреча с членом Союза художников России и Творческого союза художников России Андреем Будиловым. В этот день можно было не только познакомиться с работами автора, но и узнать секреты его мастерства.

Главным направлением в своем творчестве художник считает создание интерьерной скульптуры. В своей работе он использует кованую медь, эмаль и кость, создавая интерьерные композиции в технике горячей эмали на меди, декоративного рельефа из меди и эмали.

- По своему опыту знаю, что каждый художник ко времени своей зрелости нарабатывает какое-то количество тем, – говорит Андрей Будилов. – Он развивает и углубляет эти темы, причем они могут даже не пересекаться друг с другом.

Одной из таких тем для Андрея Будилова стала культура древнейших цивилизаций Месопотамии и Средиземноморья, где, сменяя друг друга, возникали и рушились такие государства, как Шумер, Вавилон, Крит, Египет, Греция, Древний Рим. Они заимствовали друг у друга религию, культуру, искусство, дополняя и переосмысливая их по-своему. Обращаясь к героям далекого прошлого, автор предлагает погрузиться в мир, который мы называем колыбелью цивилизации – в мир, «когда Солнце было богом».

На выставке в Музее города Гатчины можно увидеть скульптурные и рельефные изображения таких персонажей древней мифологии, как богиня Иштар, боги Энлиль, Энки, Мардук, египетские Птах, Сет и Гор, герои месопотамской, греческой и римской мифологии. Не менее разнообразны и связанные с ними сюжеты – строительство Вавилонской башни, уход древних богов с Земли, изгнание из Рая, похищение Европы, укрощение Критского быка, битва под Фермопилами.

Историки до сих пор спорят о том, как появилось древнейшее государство Шумер, которое уже в третьем тысячелетии до нашей эры представляло собой высокоразвитую цивилизацию.

- На ряде работ можно увидеть маленькие «самолетики» – своего рода ссылочки на мое восприятие истории, связанной с шумеро-аккадской космогонией, – говорит Андрей Будилов. – Согласно мифологии шумеров, построением их цивилизации руководили пришельцы с загадочной планеты Нибиру. И действительно, если погрузиться в историю Шумера, можно увидеть, что эта культура возникла как бы ниоткуда, почти ни из чего. В ней практически сразу появились все компоненты цивилизации: школы, суд, военное дело, верфи. Возникали такие архитектурные сооружения, которые даже сейчас не поддаются анализу с точки зрения современных ученых и строителей. Процесс был настолько стремительным, что, как мне кажется, естественным путем всё это не могло возникнуть. Возможно, действительно существовала какая-то пра-культура, которая стала толчком для всех последующих цивилизаций. Всё это безумно интересно!

- Искусство сейчас идет очень разными путями, – отмечает Андрей Юрьевич. – Я не претендую на какой-то свой особый путь. Но когда в основе существует какая-то религия, легенда, сказка или миф, с таким материалом всегда приятно поработать.

В создании своих произведений Андрей Будилов виртуозно использует пластичную медь и полихромные эмали. Медь служит мастеру своего рода «холстом» при создании декоративных панно в технике горячей эмали.

Горячая эмаль считается элитарным искусством, «живописью стеклом по металлу», и с ней работают единичные мастера. Работы, выполненные в этой технике, находятся на грани живописи и ювелирного искусства. Готовые произведения чем-то напоминают керамику, но гораздо более прочны и долговечны, что требует от мастера особой ответственности.

Несмотря на использование таких «грубых» материалов, как металл, стекло, дерево, кость, работы Андрея Будилова выглядят изящными, почти ювелирными, словно выполненными на одном дыхании.

- Выставка прекрасная и, как всегда у Андрея Будилова, глубоко интеллектуальная, – отметила искусствовед и художник Елена Черникова. – Художник рассматривает интересующие его объекты под разным углом, сохраняя верность мифологическим сюжетам. Уверена, все эти древние сюжеты по-прежнему актуальны. Они – вне времени. Что бы ни происходило в мире, это существует тысячелетия и уже никуда не денется.

Андрей Юрьевич Будилов – выпускник отделения художественного металла Ленинградского высшего художественного училища им. В.И. Мухиной (сейчас СПб ГХПА им. А.Л. Штиглица). В настоящее время преподает технологию художественного металла в Российском колледже традиционной культуры. Он участвует во многих всероссийских и городских выставках. На II Международном биеннале искусства эмали «Солнце для всех» в номинации «Оригинальное авторское решение» Андрей Будилов был награжден дипломом II степени.

Юлия Лысанюк