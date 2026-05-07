В каталоге «Профразвития» открылись стажировки на главные молодежные форумы России

Уже третий год проект «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Форумной дирекцией Росмолодёжи открывает для молодых людей реальные карьерные возможности, развивая направление стажировок. Участники становятся частью региональных и федеральных команд и включаются в рабочие процессы. Полученный опыт помогает молодым специалистам сформировать востребованные навыки и определить карьерную траекторию, а также становится точкой входа в профессию.

«Главная особенность стажировок – в их прикладном характере: участники не дублируют процессы, а становятся частью команд, от которых зависит качество и содержание проектов. Такой опыт позволяет за короткое время понять свои сильные стороны, выстроить профессиональные ориентиры и получить навыки, востребованные в индустрии. За годы реализации в проекте «Профразвитие» приняли участие более 200 тысяч человек и каждый четвертый зарегистрировавшийся получает возможность пройти стажировку в крупной российской компании или организации. Для части ребят этот опыт становится основанием для дальнейшего трудоустройства. Это возможность не откладывать профессиональный старт, а сделать его осознанным и уверенным уже сегодня», – отметила заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Стажировки охватывают сразу несколько крупнейших молодежных площадок страны – форумы «Ростов», «Волга», «Истоки», «Шерегеш», «Экосистема», а также АНО «Молодежная станица Дон» платформы Росмолодёжь.Форумы. Каждая из них дает возможность получить уникальный опыт в зависимости от выбранного направления. Участники смогут попробовать себя в коммуникации с аудиторией, организации процессов, создании контента и разработке образовательных решений, работая в командах, которые реализуют масштабные проекты федерального уровня. Такой выбор позволяет не только получить практические навыки, но и осознанно определить сферу дальнейшего развития.

«Сотрудничество с проектом «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволяет выстраивать системную работу с молодежью и создавать для нее реальные точки входа в профессиональную среду. Стажировки на форумах – это возможность не только увидеть, как формируются ключевые события, но и стать частью команд, которые их реализуют. Мы ожидаем, что в летнем сезоне 2026 года к этим возможностям присоединится еще больше молодых людей, готовых включаться, брать ответственность и развиваться вместе с ведущими проектами страны», – подчеркнула руководитель Дирекции по организации молодёжных форумов и программ Росмолодёжи Екатерина Антонова.

Форум «Волга» открывает набор на позицию стажера-дизайнера. Стажировка проходит в гибридном формате и предполагает долгосрочное участие с фокусом на развитие в медианаправлении. Участники занимаются созданием дизайна для социальных сетей, разработкой наградной продукции и анализом обратной связи по визуальным решениям. Кандидатам важно уверенно владеть графическими инструментами, уметь работать с несколькими задачами одновременно и быть готовыми к работе в команде. Программа также доступна для соискателей с инвалидностью и может быть зачтена как производственная практика, а по итогам стажировки предусмотрены возможности для дальнейшего сотрудничества.

Форум «Истоки» предлагает сразу несколько направлений стажировок длительностью до одного месяца в гибридном формате. В SMM-направлении стажеры работают с контентом и визуальной коммуникацией: участвуют в разработке креативных концепций, ведении социальных сетей и медиапланировании, взаимодействуют с партнерами и оформляют материалы для аудитории форума. В службе по работе с участниками акцент сделан на аналитике и отборе: стажеры оценивают заявки, формируют рейтинги и списки участников, а также работают с базами данных. Направление образовательной программы предполагает участие в разработке концепций заездов, подборе экспертов и анализе тем, востребованных у аудитории. Все позиции требуют системного подхода к работе, развитых коммуникационных навыков и готовности доводить задачи до результата. Стажировки проходят в Москве, могут быть зачтены как производственная практика.

Форум «Шерегеш» предлагает позицию стажера-координатора, в том числе в дистанционном формате с длительностью от одного до трех месяцев. Стажировка сосредоточена на операционной работе с участниками: обработке заявок, проверке документов, формировании карточек, ведении коммуникации в мессенджерах и координации графиков прибытия. Отдельное внимание уделяется сбору и анализу обратной связи, что позволяет участникам получить опыт работы с данными и пользовательским опытом. От кандидатов ожидается уверенное владение офисными инструментами и онлайн-сервисами, грамотная письменная коммуникация, внимательность к деталям и готовность работать в режиме многозадачности. По итогам прохождения практики стажеры могут получить предложения дальнейшего сотрудничества.

Форум «Экосистема» открывает стажировки с очным участием в рамках экологических образовательных программ в Камчатском крае. В направлении детских профильных смен стажеры включаются в работу с подростками от 14 до 17 лет: помогают вожатым, проводят мастер-классы и мероприятия, участвуют в реализации образовательных и исследовательских программ. Стажировка длится до одного месяца и предполагает участие в двух сменах. В направлении по работе с участниками стажеры сопровождают аудиторию профильного слета, координируют процессы и помогают в организации образовательной программы. От кандидатов ожидается опыт работы с детьми или группами, развитые коммуникационные навыки и готовность к работе в очном формате. Это возможность получить практический опыт в сфере экологического просвещения и работы с образовательными проектами.

Форум «Ростов» открывает набор на позицию стажера-куратора по работе с участниками. Стажировка длится от одного до трех месяцев и проходит в гибридном формате с включением в подготовку и проведение форума. Основной блок задач связан с сопровождением участников: коммуникация до начала программы, координация на площадке, помощь с расселением, решение организационных и бытовых вопросов, а также поддержка во время образовательных мероприятий. От кандидатов ожидается опыт работы с группами, развитые коммуникационные навыки и готовность к интенсивному графику, включая работу на площадке в период проведения форума.

АНО «Молодежная станица Дон» приглашает молодых специалистов на более длительный формат стажировки – от трех месяцев с возможностью участия в образовательных заездах, которые проходят на площадке в течение всего года. Роль стажера-куратора предполагает постоянную работу с участниками: от сопровождения и информирования до координации процессов на месте и решения организационных вопросов во время программ. В отличие от краткосрочных форумных форматов, здесь важна системная вовлеченность и готовность работать на протяжении нескольких смен. Кандидатам потребуется опыт взаимодействия с группами, развитые коммуникационные навыки и готовность к интенсивному графику. По итогам стажировки возможны предложения о дальнейшем сотрудничестве.

Всероссийский молодежный форум «Бирюса» ежегодно собирает активную молодежь со всей страны и является одной из важных площадок линейки Росмолодежь.Форумы. В этом году для участников открыты три направления стажировок: стажер программного направления, стажер в протокольное сопровождение форума и стажер-куратор по работе с участниками. Стажировки пройдут очно на площадке форума в Красноярском крае и предполагают полное погружение в работу дирекции. Подать заявку могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов России. Участники смогут пройти производственную практику, питание и проживание на площадке форума обеспечиваются организаторами. По итогам работы у участников может появиться возможность дальнейшего трудоустройства или продолжения сотрудничества над другими проектами форума.

Стажировки проекта «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» доступны для молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Условия участия зависят от конкретной площадки: часть стажировок предусматривает проживание и питание за счет организаторов, в других случаях возможен удаленный формат или самостоятельное покрытие расходов. При этом все программы дают практический опыт работы в командах федеральных проектов, а по итогам стажировки участники могут получить предложения о дальнейшем сотрудничестве. Зарегистрироваться и выбрать подходящую стажировку можно на цифровой платформе «Россия – страна возможностей».

Четвертый сезон проекта «Профразвитие» открывает участникам возможности для уверенного старта и развития. Присоединиться могут все, кто готов сделать следующий шаг в профессии – регистрация уже открыта на сайте профразвивайся.рф. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».