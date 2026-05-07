Память поколений

6 мая сотрудники и воспитанники детского сад №1 встретили ветеранов и детей блокадного Ленинграда. Председатель совета ветеранов ЖЭУ микрорайона №1 города Гатчины Алла Алексеевна Николаева тепло поприветствовала ребятишек, поздравила их с праздником и поделилась своими личными воспоминаниями о тех непростых временах.

Среди гостей присутствовал герой сегодняшнего дня - Руфат Багиров, участник специальной военной операции (СВО). Он сердечно поблагодарил сотрудников детского сада и родителей воспитанников за постоянную поддержку наших ребят на передовой.

Почетный гость праздника – Герой России, генерал-майор Петр Петрович Заборовский торжественно вручил заведующей детским садом Марине Валерьевне Шляховой медаль «За содействие СВО». Этот символический жест подчеркнул важность вклада каждого из нас в общее дело сохранения мира и спокойствия нашей страны.

А затем наши малыши подарили концерт ветеранам: прочли трогательные стихи, спели любимые всеми песни военных лет и поздравили уважаемых гостей красивыми букетами и сувенирами.

Такие мероприятия помогают воспитывать в детях чувство патриотизма, гордости за свою страну и ее историю. Мы благодарим всех участников этого замечательного события и обещаем сохранить традицию ежегодного проведения подобных встреч.

Коллектив детского сада № 1 города Гатчины