Ко Дню Победы Почта России бесплатно отправит открытки жителей и гостей Санкт-Петербурга в любую точку нашей страны

8 мая 2026 г. Государственный Эрмитаж и Почта России тоже проведут совместную праздничную акцию. C 12:00 все желающие смогут отправить открытку с поздравлениями с Днём Победы родным и друзьям. Открытку можно бесплатно получить в почтовом отделении по адресу: г. Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, д. 6/8. Подписанную открытку нужно опустить в почтовый ящик, расположенный в отделении.

9 мая Государственный музей истории Санкт-Петербурга совместно с Почтой России приглашает принять участие в акции «Почта Победы». Открытку своим друзьям и близким можно отправить прямо из Иоанновского равелина Петропавловской крепости. Начало акции: 13:30.

9 мая с 13:00 пройдёт совместная акция Почты России, администрации Московского района и библиотеки Московского района. Открытки родным и близким можно будет отправить из Московского Парка Победы, почтовый ящик будет расположен у Летней эстрады.

«Для нас священна память о героях Великой Отечественной войны. Мы обязаны беречь её и передавать будущим поколениям. Поэтому Почта России всегда поддерживает такие инициативы. Быть вместе с народом, помогать людям сказать “спасибо” своим родным и ветеранам — это наш долг и честь», — отметил директор группы регионов Почты России Александр Вакуленко.

Послания с этих акций Почта России бесплатно доставит в любую точку нашей страны. Количество открыток ограниченно.

Фото пресс-службы макрорегиона Северо-Запад АО “Почта России”