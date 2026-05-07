От идеи к реализации: до 2 млн рублей могут получить жители Ленобласти на реализацию общественно значимых инициатив

Заявки принимаются до 29 мая. Выбрать можно одно из девяти направлений: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание, научное познание, а также социализация подростков группы риска.

Напомним, конкурс направлен на развитие взаимодействия семьи и образовательных организаций, поддержку инициатив, которые формируют комфортную и безопасную среду для детей и молодежи.

В этом году после завершения приема заявок проекты оценит единый экспертный совет, а список победителей утвердят до конца июня. Победители получат премии в размере от 200 тысяч до 2 млн рублей. Реализовать проекты необходимо до середины ноября.

Для участников конкурса проводят специальные вебинары по подготовке заявок и работе с системой «Электронный бюджет». Уже состоялось несколько десятков онлайн-встреч. Вебинары проходят на площадке мессенджера MAКС, они позволяют задать вопросы по участию в конкурсе, а также разобрать типовые ошибки и успешные практики прошлых сезонов.

Подробная информация размещена на сайте конкурса: https://znanierussia.ru/roditeli

