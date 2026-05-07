Лучшие практики социального бизнеса 47 региона

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» провёл для журналистов федеральных и региональных СМИ пресс-тур по социальным предприятиям Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Мероприятие состоялось 23–24 апреля 2026 года и позволило представителям медиа познакомиться с ключевыми практиками социального предпринимательства региона, который демонстрирует одни из самых высоких показателей в стране в этой сфере. По данным на 10 апреля, в Ленинградской области в профильном реестре зарегистрировано 609 социальных предпринимателей — регион занимает второе место в России. В Санкт-Петербурге насчитывается 276 социальных предприятий.

«За последние несколько лет мы прошли большой путь: социальное предпринимательство в Ленинградской области заняло свою отдельную нишу в экономике региона. Если в 2022 году в области было зарегистрировано 175 социальных предприятий, то по итогам 2025 года их стало 619, а к концу 2026 года мы планируем увеличить их число до 650. При этом важно, что мы постепенно смещаем фокус с количественного роста на качественное развитие. Значительную роль в формировании этой системы сыграли образовательные и акселерационные программы, в том числе реализованные совместно с Фондом «Наше будущее». Итогом программы «Формула роста» в регионе стал сформированный Совет социальных предпринимателей – это рабочий инструмент горизонтального взаимодействия, обмена практиками и выработки инициатив. Сегодня мы видим, что социальные предприниматели не только решают важные общественные задачи, но и стали значимой частью бизнеса региона», – рассказал СМИ Вадим Аверин, директор Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области.

Вместе с журналистами в поездке приняли участие победители всероссийского конкурса «Я меняю мир»-2025, получившие спецприз за проект «Герой начинается с себя» – инновационную развивающую рабочую тетрадь для подростков 14+, призванную помочь им раскрыть внутренний потенциал, развить уверенность в себе и научиться превращать личные особенности в свои сильные стороны. Автор идеи, психолог-терапевт с 15-летним опытом работы с подростками Елена Аксенова и руководитель проекта, президент благотворительного фонда «Доброделы» Полина Тумашик в ходе пресс-тура смогли рассказать журналистам о своей работе и ознакомиться с опытом других социальных предпринимателей.

В рамках конкурса «Я меняю мир»–2025 участники делились в социальных сетях историями о своих добрых делах и социальных проектах, а для социальных предпринимателей был организован дополнительный нетворкинг-блок с участием экспертов.

Первый день пресс-тура был сосредоточен на проектах Ленинградской области и показал, как социальное предпринимательство работает в таких базовых сферах, как уход за пожилыми людьми, создание инфраструктуры для семей с детьми и развитие доступной культурной среды.

В их числе – частный реабилитационный центр для пожилых людей сети «Опека», который также работает в Санкт-Петербурге, Москве, Подмосковье и Челябинске, насчитывая 15 пансионатов. Услугами «Опеки» с момента начала ее работы воспользовались уже более 15 тысяч людей старшего возраста.

«Как‑то раз, когда мы занимались волонтёрством, обратили внимание: многие пожилые люди, хоть и живут не одни, и жильё у них есть, всё равно очень одиноки. А для кого‑то из них поход в больницу становился чуть ли не единственным шансом просто поговорить с кем‑то. И тогда мы поняли: нужно создать для старшего поколения такое место, где им будет уютно, интересно и где они смогут общаться», – пояснил журналистам Алексей Маврин, основатель и управляющий партнер группы компаний «Опека».

Продолжая тему качества жизни, но уже в контексте семейной среды и образования, организаторы показали участникам проекты, ориентированные на поддержку родителей и детей. Работающая в Ленобласти группа компаний «Семейные решения» включает в себя образовательные проекты, такие как Всеволожская школа-технопарк — частная школа полного дня, где обучение по общеобразовательной программе сочетается с практикой в научных лабораториях и проектной деятельностью, а также сеть детских садов «Мама Оля», ориентированных на развитие детей через игру, творчество и эксперименты. Кроме того в холдинг входят проекты в сфере досуга и сервиса — семейная пиццерия «Мама Оля», где проводятся мероприятия и мастер-классы, спортивный центр и образовательная площадка «Школа игровых решений», Всеволожская корпорация спорта «Супер дети» | ВКС и образовательная площадка «Школа игровых решений», а также инфраструктурные и сервисные направления, включая организацию питания «Оптимикс».

«Наша экосистема направлена на улучшение качества жизни семей: не только детей, но и родителей. Поэтому все направления, которые мы выбираем, так или иначе связаны с этим. Сейчас мы делаем всё для того, чтобы развивать эти проекты и выводить их уже на другой уровень», – рассказала учредитель и гендиректор ГК «Семейных решений» Мария Клевенская.

Мария является выпускником акселерационной программы «Формула роста», проводимой при поддержке Фонда «Наше будущее», и лидером комьюнити социальных предпринимателей Ленинградской области.

«Когда мы с ребятами выпустились из программы “Формула роста”, то захотели продолжить саморазвиваться и помогать развиваться другим. Я взяла лидерство на себя, и вот уже полтора года мы проводим обучающие встречи, экскурсии друг к другу на предприятия, создаём рабочие группы», – пояснила она.

Также журналисты ознакомились с проектом «Сказкин Дом», представляющим собой семейную культурно-образовательную экосистему, объединяющую несколько взаимосвязанных форматов детского досуга и развития. В её основе — интерактивный музей-театр «Сказкин Дом», где дети становятся участниками спектаклей и взаимодействуют с персонажами, погружаясь в сюжет через игру. Дополняет пространство семейное кафе «Сказкино варенье», создающее комфортную среду для совместного отдыха и продолжения театрального опыта, и семейное кафе «ДЕТСТВО Play Cafe», объединяющее гастрономию, игровые зоны и регулярные детские постановки. Также проект включает образовательные и методические направления для детей и педагогов.

Про то, как родилась идея проекта, рассказала основатель и соучредитель интерактивного театра «Сказкин Дом» Екатерина Андреевская: «Поскольку у меня были свои маленькие дети, которые постоянно читали сказки, то в какой-то момент появилась идея, что можно сделать так, чтобы попасть внутрь сказки. Чтобы сказочные персонажи изнутри рассказали, как обстоят дела в сказочном мире».

Второй день поездки был посвящен ознакомлению с проектами, работающими в Санкт-Петербурге. Среди них была и социальная инициатива «Мамаход», организующая адаптированные экскурсии для мам с детьми 0+. Основательница проекта Екатерина Зайцева рассказала, что проект родился в 2017 году из её личной потребности активно и интересно провести декрет. Женщина, у которой до этого уже было агентство интернет-маркетинга, на тот момент искала «бизнес-идею, которая бы грела душу». «Мамаход» дает мамам не только эмоциональную поддержку, но и пищу для ума, возможность социализации ребенка и объединение семьи через путешествия и культурный код. Так, через осознание ценности себя и своих желаний мы «делаем счастливую маму»!» – пояснила Екатерина Зайцева. За 9 лет работы проекта через него прошло более 10 тысяч человек, а вокруг «Мамахода» сложилось большое и дружное комьюнити.

Ещё одним пунктом визита стал проект SPAWN, который выращивает интерьерный декор из нового биоматериала из мицелия , по технологии, разработанной внутри компании. Среди его кейсов — работа для основателя бюро «Геометрия» Ирины Глик, арт-объект для певицы Кати IOWA, застройка для форума ПМЭФ 2025.



«Я уверена, что современный премиум — это гармония с природой. В своих работах мы объединяем ручной труд мастеров и высокую технологичность, создавая уникальные изделия. Природная фактура и естественный окрас каждого изделия задаются самим мицелием. Даже при тиражировании, рисунок поверхности будет каждый раз отличаться. Эта особенность технологии делает каждое изделие первым и единственным в своем роде. Кроме того, наш экологичный продукт не имеет прямых аналогов на рынке», – пояснила журналистам его основатель и директор Дарья Токарева.



В 2025 году социальная предпринимательница одержала победу в номинации «Открытие года» премии «Импульс добра».



«Для нас эта победа – подтверждение того, что мы делаем правильные вещи. А для партнеров SPAWN, наша победа — еще одно подтверждение высокого уровня компании», – рассказала она.

В Петербурге представители СМИ познакомились и с работой образовательного технологического проекта «РОББО», развивающего обучение робототехнике и программированию для детей.



«У нас есть определённая лестница компетенций, по которой мы сопровождаем ребёнка как наставники, чтобы он из пользователя технологии продвинулся дальше — в сторону изобретательства, создания и творчества. В дальнейшем это помогает детям создавать собственные технологические проекты и стартапы, получать высокооплачиваемые профессии и постоянно развивать свои компетенции », – рассказала директор направления «РОББО КЛУБ» Екатерина Экало.



У проекта, созданного 18 лет назад, сегодня более 150 франчайзинговых клубов в 44 странах мира, где учат робототехнике, созданию и программированию электронных устройств, 3D-моделированию и 3D-печати, работе с нейросетями и управлению дронами.

Организованный Фондом «Наше будущее» пресс-тур наглядно показал, что социальное предпринимательство в Ленинградской области и Санкт-Петербурге развивается как комплексная экосистема, охватывающая ключевые сферы жизни — от образования и социальной поддержки до культуры, экологии и высоких технологий. Представленные вниманию ведущих российских СМИ проекты демонстрируют, что социальный бизнес в регионе не только решает значимые общественные задачи, но и формирует устойчивые, масштабируемые модели, способные вносить вклад в экономику и качество жизни. Важную роль в этом процессе играет системная поддержка, способствующая переходу отрасли от стадии роста к этапу зрелого развития.

