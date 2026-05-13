Учителей Ленобласти приглашают на VI Всероссийский форум классных руководителей

Отбор участников на VI форум классных руководителей продолжается. Их ждёт насыщенная образовательная, дискуссионная и культурная программы. Спикерами и экспертами мероприятия выступят признанные специалисты в различных областях, которые поделятся со слушателями своим профессиональным опытом.

Как подчеркнула председатель комитета по образованию Ленинградской области Ирина Кириллова: «Форум классных руководителей состоялся как уникальное пространство для обмена опытом. Для нас очевидно: классный руководитель — это больше, чем учитель. Это друг, наставник и проводник, который делится знаниями и помогает ребенку стать личностью. Самое ценное на форуме — это открытый диалог, когда мы сообща находим эффективные методики и тут же видим, как они оживают в учебном процессе».

Подать заявку можно до 31 мая включительно. Заполнить её можно по ссылке: https://vk.com/app51730148

Форум классных руководителей пройдёт в Москве с 29 сентября по 1 октября 2026 года в Москве. Мероприятие проводится Министерством просвещения РФ по поручению Президента страны в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Партнёр ФКР – АНО «Диалог Регионы».