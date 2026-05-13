Цензуру «Старика Хоттабыча» и «Крокодила Гены» посчитали неуместной

Такие ограничения многие специалисты неоднократно называли неразумными и чрезмерными. Для оценки контента требуется тонкий и взвешенный подход, который бы исключил перегибы и запрет произведений.

С критикой такого правоприменения выступила партия «Единая Россия».

«Запрет на пропаганду наркотиков никто не отменяет. Но, ведь не каждое упоминание наркотиков является их пропагандой. Достаточно прочитать закон, чтобы это понять. Как можно объяснить вред чего-то, не рассказывая об этом? Как можно запретить литературные произведения, в которых наркотики упоминаются как зло? Запреты лишь привлекают внимание неподготовленных умов, запреты не позволяют разъяснять», — заявил член Генсовета партии, замгендиректора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный.

