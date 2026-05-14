Жителей Ленобласти предупредили о новых схемах мошенничества с загородными участками

Как ранее сообщил ряд СМИ, аферисты рассылают дачникам фейковые уведомления о выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают, перейдя по ссылке, оплатить штраф со скидкой. Затем применяется схема со взломом личного кабинета на портале Госуслуг.

«Единственным документом, на основании которого может и должен быть оплачен административный штраф за нарушение земельного законодательства, является постановление о назначении административного наказания. Оно должно быть подписано главным государственным инспектором региона (города или района) по использованию и охране земель или его заместителем и заверено печатью территориального органа Росреестра. Постановление правонарушителю вручается лично при рассмотрении административного дела, направляется заказным письмом по почте или в электронном виде в личный кабинет на портале Госуслуг. Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам в смс или в чатах в мессенджерах с угрозами штрафов за нарушения на участках – по этим каналам постановления о назначении такого административного наказания не распространяются», - сообщил заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.

Он также отметил, что Росреестр привлекает к административной ответственности за нарушения земельного законодательства только по результатам контрольного (надзорного) мероприятия и составления протокола об административном правонарушении. При этом собственник земельного участка в обязательном порядке уведомляется территориальным органом Росреестра в бумажном виде заказным письмом по почте или в электронном виде в личный кабинет на Госуслугах о времени и месте проведения такого мероприятия, а также о времени и месте составления протокола и рассмотрения дела об административном правонарушении.

Руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков отметил: «Ленинградская область — регион с высокой плотностью садоводств и огромным количеством дачников. Поэтому я хочу предупредить наших жителей о простом, но важном правиле: никаких предварительных уведомлений о проверке и никаких постановлений о штрафах мы не направляем через сторонние сайты, по ссылкам из СМС или в чатах мессенджеров. Если вы получили такое сообщение — знайте, это мошенники. Не переходите по ссылке, сохраните скриншот и сообщите о случившемся в полицию. Также вы можете обратиться в наше Управление, и мы подскажем, как проверить, есть ли у вас реальное административное производство. Берегите свои данные и свою недвижимость».

Важно! В случае сомнений в достоверности постановления о назначении административного наказания (а также в случае его получения без предварительного уведомления о месте и времени составления протокола об административном правонарушении или без уведомления о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении) гражданин всегда может обратиться в территориальный орган Росреестра при личном приёме, по телефону или в течение 10 дней направить жалобу в адрес территориального органа Службы, который вынес соответствующее постановление.

Адрес территориального органа указывается в постановлении о назначении административного наказания. Также адреса территориальных органов Росреестра указаны на сайте ведомства (www.rosreestr.gov.ru).

Напоминаем, что информация о результатах проведения контрольного (надзорного) мероприятия размещается в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий (www.proverki.gov.ru).