23 мая Гатчина бежит

Старт – на пересечении Красной и Соборной улиц. Маршрут пройдет по зеленым улицам весенней Гатчины. Круг составит 5 км. На старт выйдут более 1500 любителей бега.

Регламент пробега 23 мая:

08.30 – разминка участников 21.1 км;

09.00 – старт 21.1 км;

11.15 – разминка участников 1км, «ПСБ 5 км», 10км;

11.30 – старт 1 км юноши (участники до 18 лет);

11.32 – старт 1 девушки (участники до 18 лет);

11.45 – старт 1 км мужчины (участники 18 лет и старше);

11.47 – старт 1 км женщины (участники 18 лет и старше);

12.00 – открытие соревнований;

12.15 – старт «ПСБ 5 км» и 10 км;

12.20 – награждение 21.1 и 1 км;

13.45 – награждение «ПСБ 5 км» и 10 км.

Уважаемые гатчинцы и гости города, просим вас заранее планировать свой маршрут 23 мая!

Для проведения полумарафона буден введено временное ограничение движения автотранспорта.

23 мая с 07.00 до 14.00 часов будет ограничено движение:

- по Госпитальному пер. - от ул. Радищева до пр. 25 Октября;

- по пр. 25 Октября - на участке от Революционного пер. до ул. 7 Армии;

- по ул. Хохлова - на участке от пр. 25 Октября до ул. Крупской;

- по ул. Крупской - на участке от ул. Хохлова до ул. 7 Армии;

- по ул. Радищева - на участке от пр. 25 Октября до Госпитального пер.

Также с 12.00 часов 22 мая до 20.00 часов 23 мая будет ограничено движение по ул. Красной на участке от улицы Соборной до Госпитального переулка.