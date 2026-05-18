Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 19 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 19 мая 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
19.05.2026 с 09:00 до 17:00
Сиверское ТУ:
п. Сиверский, ул. Красная д.47-49; пр-д Мишуткин б/н; пр-д Елизаветинский б/н; ул. Лермонтова б/н; ул. Сиверская б/н; пр-д Радужный; пр-д Церковный б/н; ул. Николая Чикера б/н.
19.05.2026 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Володарского д.25 (магазин).
19.05.2026 с 09:00 до 16:00
г. Гатчина:
пер. Кузнецкий д. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34; ул. Островского д.3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18; ул. Пушкинская д.47; ул. Заводская д.27, 29; ул. Офицерская д.11, 13.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.