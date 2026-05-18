Ленобласть наращивает темпы капитального ремонта жилья

«В 2026 году запланирован ремонт 555 домов, работы уже завершены в 79 из них. Это обновление кровель и фасадов, фундаментов, лифтов и внутренних коммунальных сетей, разработка проектов. Все работы — от технического обследования до сдачи — контролирует Фонд капремонта Ленинградской области. Особое внимание уделяем объектам культурного наследия: на 10 таких домов в Выборге и Гатчине из бюджета выделили 273 млн руб.», — доложил о реализации программы капремонта в правительстве председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.

Особое внимание регион уделяет капремонту систем газоснабжения. Реализация этого пилотного проекта стартовала в 2025 году в Гатчинском округе и продолжается в других районах.

А в Ивангороде завершен капитальный ремонт крыш к Дню Ленинградской области.

«Наш регион по доброй традиции проводит дополнительные работы в городах, которые становятся местами празднования дней рождения Ленобласти. К 99-летию региона в Ивангороде запланировали капремонт 14 многоквартирных домов. Реализуем эти планы: уже полностью выполнен ремонт крыш, а восстановление фасадов будет завершено в июне-июле», — добавил Денис Беляев.

100-летие Ленинградской области встретят в 2027 году в столице региона — Гатчине. Фонд капитального ремонта провел конкурсы и заключил договоры на обновление кровель и фасадов уже в 6 домах. Завершение работ намечено на лето 2027 года. Особое внимание предстоит уделить домам — объектам культурного наследия.