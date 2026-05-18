Ленобласть подпишет на ПМЭФ-2026 более 20 соглашений на 300 млрд рублей

«Привык оперировать фактами. За последние четыре года на полях Петербургского международного экономического форума мы подписали инвестиционных соглашений на 3 триллиона рублей. За каждой строчкой — построенные заводы, дороги и сотни новых рабочих мест. В этот раз держим марку. Но главная интрига не в общей сумме, а в том, куда именно придут эти деньги и чьи жизни они изменят», — заявил Александр Дрозденко.

Промышленность и логистика

Значительная часть соглашений будет направлена на развитие промышленного потенциала и логистической инфраструктуры региона. В портфеле проектов — строительство производственно-складского комплекса металлических конструкций во Всеволожском районе, расширение мощностей по переработке фруктов и орехов в Ломоносовском районе, модернизация производства стеклянных изделий в Лужском районе, а также создание современных мультитемпературных распределительных центров, способных обслуживать до 125 грузовых автомобилей в сутки. «Это те проекты, которые делают экономику региона крепкой и независимой», — подчеркнул глава региона.

Туристический кластер

Отдельный блок соглашений касается развития сферы гостеприимства. Приозерский район закрепится в статусе всесезонного туристического кластера. В частности, запланировано строительство семейного гостинично-оздоровительного комплекса на 913 номеров с инфраструктурой для лыжного и велоспорта, трейлраннинга, а также создание круглогодичного курорта с аквапарком площадью 8 тысяч квадратных метров и горнолыжным центром. «Это не просто гостиницы. Это возможность отдыхать круглый год, не выезжая за пределы области», — отметил Александр Дрозденко.

Что касается жилищного строительства, здесь позиция неизменна: никаких «голых» коробок

В сфере жилищного строительства регион сохраняет принципиальный подход: вместе с квадратными метрами в новых микрорайонах сразу проектируются школы, детские сады, спортивные блоки с бассейнами и дорожная инфраструктура. Соответствующие обязательства застройщиков будут зафиксированы в соглашениях по комплексному развитию территорий в Гатчинском, Всеволожском и Ломоносовском районах.

«Никаких «голых» коробок. Застройщики берут на себя социалку, и это принципиальное условие работы в регионе», — подчеркнул губернатор.

Социальные инновации и «скрытый лот»

Особое внимание на полях форума будет уделено неинвестиционным соглашениям, которые глава региона назвал «скрытым лотом». В их числе — договорённости о внедрении электронных сертификатов и расширении функционала Единой карты «Ленинградская», что позволит сделать получение мер социальной поддержки быстрым и незаметным для граждан.

«По сути — цифровая революция в получении льгот. Быстро, незаметно и без лишней бюрократии», — пояснил Александр Дрозденко. Также в пакет войдут соглашения о патриотическом воспитании молодёжи, увековечении памяти погибших защитников Отечества и развитии движения студенческих отрядов.

«Стенд-маяк уже монтируется, а мы дошлифовываем последние страницы контрактов. Ждите новостей с полей ПМЭФ. Ленинградская область снова покажет, как большие деньги превращаются в комфорт для людей», — резюмировал губернатор.

Петербургский Международный экономический форум пройдет в «Экспофоруме» 3-6 июня.