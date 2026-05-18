Борис Исмаилов: «Наедине с кистью»
В медиатеке центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна открылась персональная выставка Бориса Исмаилова «Наедине с кистью».
Борис Исмаилов родился в городе Куба Азербайджанской ССР. По его словам, рисованием увлекся еще в детстве. После школы поступил в художественное училище, но не окончил его и ушел в армию. К живописи вернулся в 2017 году и уже в 2019 году был принят в Гатчинское товарищество художников.
Художник пишет картины в технике масляной живописи. Его работы находятся в частных коллекциях в различных городах России, Азербайджана и Китая. В 2026 году Борис Исмаилов вошел в состав Союза художников Ленинградской области. Выставка в «Купринке» — отличный повод познакомиться с работами мастера уже в новом статусе.
Выставка Бориса Исмаилова «Наедине с кистью» открыта в библиотеке им. А.И. Куприна до 30 мая.
