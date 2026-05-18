Льготникам — земельные участки

«Главное поручение: администрации обязаны выполнить план КУГИ на 2026 год по предоставлению участков. Мы должны найти максимально правильное решение для жителей Ленинградской области. Их интересы — главное. Но так, чтобы мы эти обязательства выполнили. Чтобы очередь активно двигалась, нужно два решения, которые устроят и людей, и надзорные органы.

Первое — это максимально ускорить предоставление земельных участков, обеспечить их минимальной инженерной инфраструктурой и определить основные требования к этой инфраструктуре: дорога, электричество, мелиорация.

Договорились сделать расчёт исходя из наших резервов: в какой срок сможем закрыть очередь льготников на землю; разработать законопроекты о минимальных базовых требованиях к инфраструктуре земельных участков; проработать механизм субсидий для развития инфраструктуры — в зависимости от размера массива; продолжить инвентаризацию земель, поиск свободных участков, программу принятия пожертвований земли», — прокомментировал Александр Дрозденко.