Остановить экспансию «синтетики»

Борьба с наркотиками, итоги антинаркотической работы за год и задачи на ближайшую перспективу обсуждались на очередном заседании антинаркотической комиссии в администрации Гатчинского округа.

Наркотизация в регионе растёт

С докладом о результатах мониторинга наркоситуации в Ленинградской области в 2025 году выступил заместитель главы гатчинской администрации по безопасности Михаил Хлусов.

По данным учреждений здравоохранения, уровень наркотизации населения в регионе растет. Число зарегистрированных лиц с диагнозом «наркомания» составляет 2726 человек, рост – 7,4 %. Почти половина наркозависимых употребляют опиаты – 44,8 %.

В 2025 году 136 пациентам врачей психиатров-наркологов впервые был поставлен диагноз «наркомания», и, по сравнению с предыдущим годом, эта цифра выросла на 40 %. В числе зарегистрированных наркозависимых 11 человек – в возрасте до 17 лет.

За год в химико-токсикологической лаборатории было исследовано более 14 тысяч образцов биологических жидкостей на предмет обнаружения наркотических средств, и почти треть образцов содержала наркотики: синтетические катиноны, растительные каннабиноиды, барбитураты, амфетамины и метадон. В целом отмечается увеличение на четверть числа выявленных случаев употребления психоактивных препаратов. Среди наркотиков лидирующую позицию продолжает занимать группа синтетических катинонов. Кроме того, возросло число летальных исходов при отравлениях наркотичес-кими средствами и психотропными веществами – 144 за год, что составляет более 80 % от числа всех острых наркотических отравлений, которые зарегистрированы во всех районах и округах Ленинградской области (за исключением Лодейнопольского). По статистическим данным, чаще всего наркозависимые граждане травятся метадоном.

Количество зарегистрированных преступлений по линии незаконного оборота наркотиков в 2025 году снизилось в семи районах области, включая Гатчинский округ – с 271 до 161, при этом и раскрываемость преступлений в данной сфере в Гатчине ниже среднеобластной – 39,3 %.

ГУ МВД России проводит комплексную работу по выявлению и блокировке информации, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации, в том числе содержащей «вербовку» потенциальных «закладчиков» и «курьеров». С помощью программного комплекса выявлено 14298 источников информации, заблокировано – 12157. В отношении 3402 источников в мессенджере «Телеграм» принято решение о направлении в Роскомнадзор для блокировки.

За год в Ленобласти ликвидировано 30 интернет-магазинов, специализирующихся на сбыте наркотиков, а также 37 мест незаконного производства наркотических средств и психотропных веществ, в том числе пять – в Гатчинском округе. Кроме того, в Гатчинском округе выявлен факт культивирования наркосодержащих растений.

Сообщи, где готовят «смерть»

Согласно данным Гатчинского УМВД, за год в округе зарегистрировано 143 преступления (на 94 меньше, чем в 2024-м), из них раскрыто 33. Совместными усилиями подразделений полиции изъято более 294 кг наркотических средств и психотропных веществ. Львиную долю в этом количестве составил мефедрон – более 280 кг, также было изъято почти 13 кг гашиша и килограмм синтетического гашиша. Это самый высокий показатель среди подразделений Ленинградской области.

Наибольшую сложность в работе правоохранительных органов сегодня представляет распространение наркотиков бесконтактным способом – путем «закладок», заказов через маркетплейс в даркнете и социальных мессенджерах. Изобличение преступников в данном случае – кропотливый и трудоемкий процесс, требующий больших временных затрат и специфических знаний в борьбе с преступностью с использованием информационных технологий.

Большую роль играет содействие жителей, которые передают правоохранителям информацию о «закладчиках» и подпольных нарколабораториях в сельской местности и садоводствах. Взаимодействие полиции, местной администрации и населения крайне важно. Признаки, указывающие на производство наркотиков: химический запах; круглосуточное освещение, в том числе инфракрасными лампами; наличие нестандартных систем вытяжек и фильтрации воздуха; повышенные расходы воды и электричества.

Однако вступать в контакт с лицами, причастными к нарколаборатории, опасно: в случае выявления вышеуказанных признаков необходимо сообщить максимально подробную информацию в полицию.

Наркотики с летальным исходом

Как рассказал на заседании антинаркотической комиссии Михаил Хлусов, в целом оценка наркоситуации в Гатчинском округе за 2025 год, рассчитанная по методике Государственного антинаркотического комитета, определена как нейтральная. Это подтверждает общую стабильность обстановки и результативность принимаемых мер.

Однако, несмотря на «нейтральность», в Гатчинском округе отчетливо обозначилась проблема, требующая особого внимания – экспансия синтетических наркотиков. Многолетний анализ статистики подтверждает качественное изменение структуры наркорынка. По итогам 2025 года, 96 % всех изъятых веществ составили наркотики синтетического происхождения. Наблюдается переход от контрабанды готового продукта к развертыванию сети внутренних подпольных лабораторий, работающих на ввозных прекурсорах.

По словам Михаила Хлусова, особую тревогу вызывает распространение метадона, характеризующегося высокой степенью токсичности и летальности. Статистика подтверждает серьезность угрозы: за 2025 год в Гатчинском округе зафиксировано 22 случая смертельных отравлений данным веществом среди лиц старше 18 лет. И хотя половина погибших не были постоянными жителями округа, статистические показатели свидетельствуют о напряженной наркоситуации.

«Разъяснение смертельной опасности синтетических психоактивных веществ – наша приоритетная задача на текущем этапе. Цель – донести до каждого, что за легкодоступностью синтетики стоит неизбежный и трагический финал», – отметил Михаил Хлусов.

Он напомнил, что по-прежнему насущной проблемой остается трафаретная реклама наркотиков на фасадах гатчинских зданий. В 2026 году в округе необходимо укрепить эффективный алгоритм взаимодействия между полицией, Единой дежурно-диспетчерской службой и аппаратом антинаркотической комиссии для оперативного выявления и удаления надписей, рекламирующих наркотики.

«Наша стратегическая задача на ближайшее трехлетие предельно конкретна: сокращение числа острых отравлений психоактивными веществами и минимизация случаев летальных исходов. Конечная цель – создать максимально безопасную среду для жителей гатчинской земли», – подытожил Михаил Хлусов.