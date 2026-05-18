Ленинградская область расселяет аварийное жильё

В 2026-2027 годах планируется расселить ещё почти 9,7 тыс. кв. м аварийного жилья. Новые квартиры получат 557 жителей в 16 муниципальных образованиях.

«Квартиры на первых этапах покупаем на вторичном рынке. Это самый быстрый путь, чтобы семьи переехали из аварийных домов в нормальное жильё. Дома с изношенными стенами должны уходить с карты области, а люди — получать понятное решение по своему жилью», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По данным вице-премьера России Марата Хуснуллина, фонд развития территорий одобрил заявки ещё восьми регионов, включая Ленинградскую область.

С начала года федеральная поддержка на новый этап программы расселения аварийного жилья одобрена для 22 регионов. Её общий объём составляет порядка 29,3 млрд рублей.

Второй этап программы в Ленинградской области предусматривает расселение 243 жилых помещений общей площадью 9 675,46 кв. м. Новые квартиры получат 557 жителей в 16 муниципальных образованиях.

Общий объём финансирования второго этапа составит 1 598,69 млн рублей.

Из них 538,16 млн рублей направит Фонд развития территорий, 1 044,54 млн рублей областной бюджет, 15,99 млн рублей местные бюджеты.

Параллельно Ленинградская область завершает первый этап программы 2025-2026. До конца 2026 года регион планирует расселить 6,2 тыс. кв. м аварийного жилья. Квартиры получат 460 человек.