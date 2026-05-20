«Гатчинская правда»: пять лет до 100

Знаменательную дату коллектив газеты отметил 15 мая в дружеском кругу в Музее города Гатчины. Гостей встречали все причастные к созданию газеты - сотрудники редакции в полном составе и внештатные авторы.

Друзья, коллеги и преданные читатели желали успехов газете и журналистам, настоящим и… будущим. А они уже подрастают. Юные гатчинцы делают первые успехи на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в компетенции «Журналист».

Символично, что право открыть праздник было предоставлено самым юным читателям – воспитанникам детского сада

№ 52 города Гатчины. Малыши выразительно прочитали стихи-напутствия, вместе с заведующей детским садом Светланой Колюбакиной и воспитателем Ольгой Александровой вручили цветы и подарочный спецвыпуск «Гатчинской правды». Бесспорно, у газеты есть будущее, если ее читает молодое поколение.

Водопад наград

Накануне юбилея газета получила правительственную телеграмму от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с пожеланием «радовать земляков своими публикациями еще долгие годы».

Безусловно, многое в создании благоприятной среды для развития и процветания СМИ зависит от мудрого руководства. Сейчас всё вокруг меняется, но как бы ни было трудно, «Гатчинская правда» работает и есть уверенность в завтрашнем дне. Первыми свой взгляд на важность момента высказали руководители Гатчинского округа.

- От всей души поздравляю коллектив с юбилеем нашей любимой газеты «Гатчинская правда»! 95 лет – это огромный срок, наполненный яркими событиями, важными новостями и судьбами тысяч наших земляков. Вы стали неотъемлемой частью жизни каждого жителя Гатчинского округа, сохраняя память о прошлом, освещая настоящее и уверенно смотря в будущее. Особая благодарность ветеранам газеты, заложившим крепкий фундамент успеха и передавшим молодому поколению журналистов ценные знания и опыт. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия! Пусть ваша работа приносит радость, а каждый новый номер газеты радует читателей интересными публикациями. Уверена, что впереди

у вас много ярких побед и интересных открытий, – сказала глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим.

Людмила Николаевна, как и многие гатчинцы, вспомнила о газетных вырезках, бережно хранящихся в семейном архиве: как радовалась первым заметкам о спортивных успехах своей школьной команды, как гордилась заметками о родителях – тружениках села.

В честь 95-летия Людмила Николаевна вручила редакции подарочный сертификат на улучшении материально-технической базы.

- Мы высоко ценим ваш профессиональный опыт, объективность и умение быть рядом с людьми в самые важные моменты, – отметила председатель комитета финансов Гатчинского округа Любовь Орехова.

Череду награждений продолжил заместитель председателя Совета депутатов Гатчинского округа Сергей Воскресенский.

- Для меня это не просто юбилей издания, а повод сказать спасибо тем, кто на протяжении десятилетий честно рассказывает о жизни округа, держит руку на пульсе и не боится сложных тем. Как депутат я регулярно обращаюсь к материалам газеты: это надежный источник информации о жизни Гатчины, о проблемах

и успехах, о людях, которые делают наш округ лучше. Спасибо редакции и всем внештатным авторам за ваш труд. Спасибо читателям – за внимание, письма, обратную связь. Желаю «Гатчинской правде» оставаться такой же смелой, честной и востребованной. Пусть новые поколения журналистов продолжают славные традиции, а газета и дальше объединяет гатчинцев вокруг важных тем и добрых инициатив. С юбилеем, дорогая редакция! – сказал Сергей Владимирович.

Особую роль газеты-юбиляра отметили областные парламентарии Татьяна Бездетко, Людмила Тептина и Александр Русских. Коллектив награжден Почетной грамотой Законодательного собрания Ленинградской области. Депутаты вручили сертификат на укрепление материально-технической базы редакции.

- Уверена, что сегодня, живя в мире Интернета, при том уровне конкуренции, который существует на медиарынке, чрезвычайно трудно держать марку, сохранять свое лицо и преданного изданию читателя. В таких условиях на первый план выходят профессионализм коллектива, порядочность каждого журналиста и добросовестное отношение к любимому делу. Эти те качества, которые всегда были присущи «Гатчинской правде», – отметила Людмила Тептина.

В честь юбилея наград были удостоены все сотрудники редакции: Елена Суралёва, Татьяна Глимакова, Татьяна Можаева, Ульяна Николаева, Екатерина Дзюба, Юлия Лысанюк, Ольга Фирсова, Владимир Павлов. Эксклюзивных подарков от редакции газеты были удостоены молодые сотрудники – Елизавета Суралева и Мария Ибадова.

Елена Суралёва поблагодарила почетного гражданина Гатчинского района, доброго друга газеты, президента Вырицкой фабрики «Узор» Ивана Григорьевича Козлова за сувениры, разработанные к юбилею газеты.

Круг друзей

Общественные организации всегда были и остаются неисчерпаемым источником позитивной информации. В честь 95-летия газета награждена Почетным дипломом Общественной палаты Ленинградской области и Благодарственным письмом Общественной палаты Гатчинского округа.

- Пусть каждый номер газеты находит отклик в сердцах людей, а ваш труд всегда будет оценен по достоинству. Пусть впереди будет еще много ярких страниц и новых достижений, – пожелала председатель окружной палаты Лариса Пункина.

Приветственный адрес от ректора Санкт-Петербургского Государственного педиатрического университета Дмитрия Иванова зачитал проректор университета, председатель комиссии по исторической политике и взаимодействию со СМИ Общественной палаты Ленинградской области Валентин Сидорин.

- Ваше издание стало для нас надежным информационным партнером, чьи публикации помогают жителям оставаться в курсе последних событий в сфере медицины и образования. Благодаря такому тесному сотрудничеству мы укрепляем связь между университетом и обществом, делая медицинскую науку ближе и понятнее каждому, – отметили в приветствии.

Для многих журналистов работа в «Гатчинской правде» стала хорошей школой профессионального мастерства, а для кого-то – ступенькой в служебной карьере.

- Местная пресса – это уникальный опыт общения с аудиторией: читателями, слушателями или зрителями, это очень тесное, почти семейное взаимодействие, где самое ценное – это доверие. «Гатчинская правда» была рождена в 1931 году, когда стране было трудно, а значит, она нуждалась в информационной поддержке. И роль местных газет в этой работе велика. И так было во все последующие годы, и так есть сейчас. Маленький коллектив делает огромное дело, – сказала генеральный директор ООО «Гатчинский телевизионно-издательский комплекс «ОРЕОЛ-

ИНФО» Галина Паламарчук.

С благодарностью «за постоянное присутствие и особый пристрастный неравнодушный профессиональный взгляд в освещении деятельности Централизованной библиотечной системы Гатчинского округа, за уважительное отношение к сохранению традиционной российской читательской культуры, за многолетнее сотрудничество » выступила директор ЦБС Инна Конотоп.

Теплые поздравления с юбилеем прозвучали от партнеров, сподвижников и благодарных читателей: заведующей сектором краеведения Гатчинской библиотеки им. А.И. Куприна Натальи Юронен, председателя Совета ветеранов Гатчинского округа Людмилы Голубевой и ветеранского актива, директора Гатчинского педагогического колледжа имени К.Д. Ушинского Марины Воронцовой, директора Гатчинского городского Дома культуры Сергея Фикса, школьного библиотекаря Натальи Антоновой, генерального директора ООО «Завод высотных конструкций» Егора Ручкина, генерального директора «Ленпромкомплект» Сергея Корякина, директора МУП «Водоканал» г. Гатчины Станислава Солопа, а также от других известных людей, организаций и предприятий.

Богатство газеты – внештатные сотрудники, народные корреспонденты, благодаря которым жизнь города и Гатчинского округа освящается интереснее, полнее и разнообразнее. Воспоминаниями о многолетнем сотрудничестве с коллективом газеты поделился почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков.

По традиции на празднике были подведены итоги творческого конкурса, посвященного 95-летию газеты. Награды удостоены Игорь Борисович Смирнов, Валерий Алексеевич Мачульский, Жанета Александровна Гриненко, Наталья Владимировна Воробьева и Юрий Иванович Давыдкин.

Друзья «Гатчинской правды» украсили вечер творческими подношениями. Настоящий сюрприз для гостей праздника устроили художественный руководитель международного конкурса «Гатчинская Романсиада», лауреат международных конкурсов Борис Демин и заслуженный работник культуры, руководитель театра костюма «Катюша» Людмила Иванова. Вместе с ними «Гатчинскую правду» пришла поздравить актриса и певица, дважды лауреат телефестиваля «Песня года», победитель телепроекта «Суперстар» Ирина Шведова. Она исполнила свои популярные песни «Америка-разлучница» и «Афганский вальс».

Участники встречи рукоплескали художнику, поэту, музыканту Ивану Радюкевичу.

Особая благодарность сотрудникам Музея города Гатчины во главе с Екатериной Потоцкой, создавшим в зале атмосферу гостеприимства и домашнего уюта.

Время летит быстро. Уверены, что «Гатчинская правда» доживет до 100-летнего юбилея. Какой она будет – покажет время!

Татьяна Можаева