«Северная царица» хранит и принимает веру

— Тихвинская икона пережила века, войны, изгнание и возвращение. В чём заключается её главная сила как символа веры сегодня, когда люди часто теряют опору в мире нестабильности?

— Подлинная сила иконы — это ответ Бога на веру молящегося человека. Икона есть видимое свидетельство невидимого присутствия, окно в вечность, через которое Сам Господь, по молитвам Пречистой Своей Матери и святых, подаёт благодатную помощь. Отцы VII Вселенского Собора, утвердившие догмат иконопочитания, ясно определили: «Честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу». Это значит, что молящийся перед иконой поклоняется не дереву и краскам, а той реальности, которая за ними стоит — Самому Христу, Богородице или святому. Сила, исходящая от иконы, — это нетварная, Божественная благодать. Она подаётся ради веры тех, кто приступает к святыне с упованием и смирением.

История Тихвинского образа Пресвятой Богородицы на протяжении более чем шести веков является живым свидетельством постоянного попечения Бога о нашем спасении. Согласно преданию, образ был написан апостолом Лукой при жизни самой Богородицы. Проведя столетия в Византии, в 1383 году икона «ушла» из Влахернского храма Константинополя за 70 лет до его падения и явилась в лучезарном свете над водами Ладожского озера на Руси. Это событие было воспринято как знак того, что центр духовной силы перемещается на русскую землю.

С тех пор икона, получившая название «Северная Царица» и относящаяся к типу Одигитрия (Путеводительница), не раз становилась щитом для своего народа. Считается, что именно заступничество образа спасло Тихвинскую обитель от шведских войск в 1613—1615 годах, а позже образ Богородицы благословлял русских солдат в войне с Наполеоном.

Наиболее трагическая и одновременно самая поучительная глава в истории святыни началась для неё в XX веке. Сама судьба иконы стала почти буквальным отражением судьбы человека, пережившего все катаклизмы эпохи. В 1941 году, во время оккупации Тихвина, образ был похищен и вывезен за пределы России. Хранители иконы, рискуя собой, сберегли её. Возвращение подлинника иконы Тихвинской Божией Матери на Родину в 2004 году было воспринято миллионами людей не просто как историческое событие, а как знак исцеления. Это стало зримым подтверждением того, что период богоотступничества завершился в России.

— Для многих людей перенесение Тихвинской иконы выглядит как сезонная необходимость. Каковы смысл и значение перенесения святыни из храма в храм?

— Раньше, ещё в XVIII–XIX веках, перенесение Тихвинской иконы было очень значимым событием — вплоть до того, что проходило в присутствии императоров.

Изначально сама идея переноса была чисто практической: Успенский собор ремонтировали и расписывали, икону временно перенесли в другой храм — Рождества Богородицы. Но позже это переросло в устойчивую ежегодную традицию, закреплённую решением Синода.

Таким образом, с одной стороны, соблюдалась торжественная церковная традиция, с другой — учитывались и бытовые условия: зимой людям легче молиться и ждать своей очереди в тёплом храме, а не мёрзнуть на улице возле холодного собора.

Эта традиция существовала до 1918 года, в 2017 году её официально возродили. Теперь снова совершается крестный ход с Тихвинской иконой, в котором участвует не только духовенство, но и множество паломников, жители города, представители власти, руководители муниципалитетов. Из года в год в торжествах участвует губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко.

Для верующих это не просто «красивый обряд». Можно провести параллель с тем, как император Павел I вверял Россию под Покров Божией Матери, участвуя в переносе чудотворной Тихвинской иконы, и тем, как сейчас люди вверяют свою жизнь Матери Божией, присоединяясь к этой обновлённой традиции. По сути, это традиция, в которой соединяются история нашей страны, православная идентичность и личная вера каждого участника.

— К иконе идут люди разных возрастов. Как объяснить внуку, который придёт с бабушкой, что перед ним — не старая доска с красками, а мост между поколениями? И в целом, как привлечь молодое поколение в храм?

— Вопрос этот — сердцевина пастырской заботы. Когда юноша или девушка подходят к Одигитрии Тихвинской, я всегда советую им на минуту остановиться и буквально лицом к лицу представить: вот на это же кроткое лицо Пречистой смотрели наши предки. Их молитва, их слёзы, их надежда никуда не исчезли — они стоят здесь вместе с нами, как невидимое собрание свидетелей. Это и есть мост: икона хранит их веру, а сейчас она принимает и нашу. Не нужно «изучать» святыню как экспонат, с ней нужно заговорить. Самое простое: попросить своими словами о чём-то важном — за близких, за друга, или просто сказать: «Пресвятая Богородица, не знаю, как молиться, но хочу, чтобы ты была в моей жизни». И живая связь вспыхнет сама.

А бабушке, которая ведёт внука, я бы посоветовал не поучать, а поделиться личным свидетельством, рассказать случаи из жизни семьи: как Богородице перед иконой молилась прабабушка во время болезни ребёнка, или как дед брал с собой маленький образок на войну и вернулся. Скажите внуку: «Здесь — сила, которая хранила нашу семью. Теперь и ты можешь к ней прикоснуться, ведь ты — продолжение нас». Дайте ему самому поставить свечу, прочитать короткую молитву, написать записочку. Так рождается понимание, что он участник, а не зритель.

Что же касается привлечения молодёжи в целом — здесь ответ один: подлинность и доверие. Молодые люди невероятно чутки к фальши. Их не заманишь красивыми словами. В Тихвинской епархии мы стараемся строить живое общение: неформальные встречи с духовенством, где можно задать любой, даже самый острый вопрос; молодёжные трудовые и паломнические поездки, где за два дня общего дела и молитвы рождается настоящая дружба; служение — помогать в трапезной, звонить на колокольне, ухаживать за территорией обители. Если мы сможем честно, без ханжества и заумных слов показывать молодым, что они в Церкви нужны, любимы и поняты со всеми их кризисами, то они будут приходить в храм.

Так что бояться разрыва поколений не нужно. Пока мы, старшие, способны не просто рассказывать о вере, а показывать её своей жизнью и доверять молодым право молиться рядом, живой мост через Тихвинскую святыню будет стоять нерушимо.

— Повлияло ли включение Тихвина в туристический проект «Серебряное ожерелье России» на повышение туристического потока в монастырь?

— Безусловно, включение Тихвина в туристический проект «Серебряное ожерелье России» отразилось на посещаемости Тихвинской обители не только паломниками — людьми, которые приезжают к нам за духовной поддержкой, но и непосредственно туристами из различных регионов нашей страны. Может быть, именно это первое посещение знаменитого Тихвинского монастыря всё изменит к лучшему в жизни человека. Мы всегда открыты для каждого, будь то турист или паломник.

Матерь Божия, как и сотни лет назад, принимает каждого: у Неё нет чужих, все мы — Её дети.

БЕСЕДОВАЛ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВ

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО