Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 21 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 21 мая 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
21.05.2026 с 07:00 до 17:00
Вырицкое ТУ:
г.п. Вырица, ДОГ "Малыш", санаторий "Спартак", Коммунальный пр. д.61, пр. Кирова д. 2 -54, 1-61, пр. Володарского д. 10-16, 7-9, ул. Полтавская д. 17-29, 22-40 ул. Речная д. 2-4А, 1-15.
21.05.2026 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
Красносельское шоссе, дом №20, дом №24, дом №26, дом №22, дом №28, дом №32, ш. Красносельское д.16 к.
