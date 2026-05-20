Россия – территория гостеприимства
Автотуризм становится всё более востребованным форматом отдыха среди россиян. Большинство рассматривает его, как семейный формат отдыха, не только для коротких поездок на выходные, но и для продолжительных отпусков. Согласно исследованию «Автопутешествия по России», 62% опрошенных проводят поездки со своей парой, 43% берут с собой детей, а 33% – других членов семьи.
Так, для удобства путешественников создан портал Путешествуем.рф, где собрано более 130 готовых автомаршрутов. Среди них популярные направления Серебряного ожерелья России, Золотого кольца, национальные парки, горы, озера, усадьбы и экотропы, ведущие в самые красивые места нашей страны, от Центральной России и Русского Севера до Сибири и Дальнего Востока.
Напомним, национальный проект «Туризм и гостеприимство», реализуемый по решению Президента России, играет ключевую роль в развитии туристической отрасли страны. Благодаря комплексу мер и инструментов, предусмотренных проектом, путешествия по России становятся интереснее, безопаснее и комфортнее. Туристы получают качественный сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — всестороннюю поддержку государства.