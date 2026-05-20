Ленобласть восстанавливает детский центр «Рябинка» в Енакиево

«Рябинка» в Енакиево должна снова стать тёплым и безопасным местом для детей. Это социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, где ребёнок получает поддержку взрослых, заботу, спокойный быт и возможность вернуться к обычной детской жизни.

Здание пострадало от обстрелов и много лет не видело полноценного обновления. Сейчас подрядчик уже поставил наружные леса, они не мешают начинать внутренние работы. Предстоит восстановить кровлю, фасад, заменить окна и привести в порядок территорию. Средства из резервного фонда на запуск стройки направим до 1 июня, дальше будем финансировать работы револьверно, чтобы подрядчик держал высокий темп.

Поручил не затягивать благоустройство и завершить его до сентября. Все работы по центру нужно закончить до конца года. Отдельно помогу с библиотекой: переведу средства из своей зарплаты на пополнение книжного фонда. Сам люблю читать и понимаю, как важно, чтобы у детей были хорошие книги», — рассказал Александр Дрозденко.