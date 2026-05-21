Детская шалость с огнём привела к пожару
В Гатчине на улице Рощинской 8 мая произошло возгорание двух легковых автомобилей.
Очевидцы обратили внимание, что незадолго до возгорания рядом с машиной играли дети. Дознаватель МЧС России незамедлительно прибыла на место происшествия и застала юных нарушителей на месте пожара.
В ходе дознания установлено, что дети нашли на улице спички и, не осознавая последствий, стали играть с ними внутри заброшенного автомобиля. Непотушенная спичка привела к пожару.
Важно отметить, что дети самостоятельно вызвали пожарных по номеру «112». При проведении дознания сотрудником государственного пожарного надзора школьники были опрошены вместе с родителями, информация о происшествии направлена в комиссию по делам несовершеннолетних.
МЧС России напоминает:
- не оставляйте детей без присмотра;
- убирайте спички и зажигалки в недоступные места;
- объясните ребенку, что огонь опасен;
- регулярно проводите с детьми разъяснительные беседы о правилах пожарной безопасности;
- помните: за противоправные действия детей ответственность несут их законные представители.