Детская шалость с огнём привела к пожару

Очевидцы обратили внимание, что незадолго до возгорания рядом с машиной играли дети. Дознаватель МЧС России незамедлительно прибыла на место происшествия и застала юных нарушителей на месте пожара.

В ходе дознания установлено, что дети нашли на улице спички и, не осознавая последствий, стали играть с ними внутри заброшенного автомобиля. Непотушенная спичка привела к пожару.

Важно отметить, что дети самостоятельно вызвали пожарных по номеру «112». При проведении дознания сотрудником государственного пожарного надзора школьники были опрошены вместе с родителями, информация о происшествии направлена в комиссию по делам несовершеннолетних.

МЧС России напоминает:

- не оставляйте детей без присмотра;

- убирайте спички и зажигалки в недоступные места;

- объясните ребенку, что огонь опасен;

- регулярно проводите с детьми разъяснительные беседы о правилах пожарной безопасности;

- помните: за противоправные действия детей ответственность несут их законные представители.