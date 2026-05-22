64 проекта получат поддержку по итогам второго конкурса грантов Губернатора Ленинградской области
Объявлены победители второго конкурса грантов Губернатора Ленинградской области — 64 местных проекта получат поддержку на общую сумму 18,9 млн. рублей.
Экспертный совет утвердил рейтинг победителей, результаты опубликованы на сайте комитета общественных коммуникаций ЛО. Проекты начнутся с 1 июля.
Среди победителей:
- «День урожая» в Бокситогорском районе,
- «Культура бега» в Гатчине,
- «Мастер-класс СВОё Дело» в Подпорожском районе,
- «Живые традиции» — этнокультурный марафон в Токсово,
- «Следами погибших деревень-2» в Киришском районе и другие.
«Этот конкурс — подспорье для местных инициатив. Для активных жителей, которые хотят пробовать себя в грантовой деятельности или масштабировать то, что уже делают для своих посёлков и дворов. Особенно приятно, что в числе победителей — ТОСы из Всеволожского и Кингисеппского районов. Мы ценим, когда жители сами собираются и берутся за дело. Проекты по благоустройству, с которыми они выиграли, как раз про это — про реальные перемены, которые видят и чувствуют соседи», — отметила председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.
Старт третьего конкурсного отбора #грантГубернатораЛО — в конце мая. Ленинградские НКО смогут подать долгосрочные проекты и получить поддержку до 4 млн рублей.