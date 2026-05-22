64 проекта получат поддержку по итогам второго конкурса грантов Губернатора Ленинградской области

Экспертный совет утвердил рейтинг победителей, результаты опубликованы на сайте комитета общественных коммуникаций ЛО. Проекты начнутся с 1 июля.

Среди победителей:

«День урожая» в Бокситогорском районе,

«Культура бега» в Гатчине,

«Мастер-класс СВОё Дело» в Подпорожском районе,

«Живые традиции» — этнокультурный марафон в Токсово,

«Следами погибших деревень-2» в Киришском районе и другие.

«Этот конкурс — подспорье для местных инициатив. Для активных жителей, которые хотят пробовать себя в грантовой деятельности или масштабировать то, что уже делают для своих посёлков и дворов. Особенно приятно, что в числе победителей — ТОСы из Всеволожского и Кингисеппского районов. Мы ценим, когда жители сами собираются и берутся за дело. Проекты по благоустройству, с которыми они выиграли, как раз про это — про реальные перемены, которые видят и чувствуют соседи», — отметила председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

Старт третьего конкурсного отбора #грантГубернатораЛО — в конце мая. Ленинградские НКО смогут подать долгосрочные проекты и получить поддержку до 4 млн рублей.