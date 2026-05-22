В Гатчине благодаря бдительности сотрудника Росгвардии была пресечена кража из частного дома

Вечером, в свободное от службы время, сотрудник Росгвардии, находясь на своем придомовом участке, обратил внимание, что входная дверь соседнего частного дома открыта и имеет следы взлома. Зная, что 72-летний собственник был вынужден временно уехать в Москву, оставив свое жилище без присмотра, росгвардеец сразу же сообщил о проникновении коллегам из районного отдела вневедомственной охраны. По данному адресу незамедлительно прибыл ближайший наряд группы задержания.

Впоследствии сотрудники Росгвардии задержали на месте происшествия двух подростков в возрасте 15 и 16 лет, которые проникли в здание и приготовили к выносу телевизор, гитару, а также сумки с различными вещами.

Наряд вневедомственной охраны доставил задержанных в территориальный отдел полиции. На место была вызвана следственно-оперативная группа, похищенное изъяли.

