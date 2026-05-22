Создай свое: Ленинградская область ищет новые архитектурные решения для благоустройства

Инициатором конкурса выступает комитет по природным ресурсам Ленинградской области. Организатором – «Гид по вузам».

В 2026 году ряд эколого-просветительских мероприятий проводится в рамках Года Команды Созидания Ленинградской области.

«В Ленинградской области более 50 ООПТ, и, несмотря на наличие базовой инфраструктуры, всегда есть потребность в свежем, инновационном подходе, особенно от молодых профессионалов» – отмечают организаторы.

Участникам предложено соревноваться в двух номинациях: «Благоустройство тропы: лучший проект малой архитектурной формы» и «Благоустройство природной территории». Для участия необходимо подготовить проектное решение, включающее визуализацию, пояснительную записку и смету.

Конкурсанты разделены на две категории – «Любители» и «Профессионалы». Принимаются как индивидуальные, так и командные заявки, при этом призовой фонд распределяется на коллектив в случае победы команды. Сумма денежного поощрения за лучшие проекты составит от 4 000 до 10 500 рублей.

Ознакомиться с положением конкурса и заполнить регистрационную форму можно на официальном сайте: https://ecologylo.ru/

Победители будут награждена в начале следующего учебного года на итоговом форуме. Помимо церемонии награждения, программа мероприятия включает деловые дискуссии, пленарное заседание и серию просветительских событий.