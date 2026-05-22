Ленобласть против наркотиков
С 25 мая по 26 июня в регионе пройдёт месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Он приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Цель акции — сформировать у молодёжи антинаркотическое мировоззрение, поддержать ценности здорового образа жизни, развивать массовый спорт и повысить гражданскую активность в противодействии наркоугрозе.
В акции участвуют правоохранительные органы, органы власти, местного самоуправления, общественные организации и жители региона.
О фактах незаконного оборота наркотиков, местах сбыта, наркопритонах, а также о надписях с признаками рекламы наркотиков можно сообщить по телефонам районных органов МВД.
