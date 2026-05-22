Привился — и в лес нельзя? Инфекционист ИНВИТРО разбирает главные мифы о вакцинации от клещевых инфекций

- Некоторые пациенты считают, что после вакцинации от клещевого энцефалита укусов нужно избегать месяц (не ходить в лес и т.п.), иначе последствия будут тяжелыми. Правда ли это? И какова правильная схема вакцинации?

- В инструкциях производителя прямо указано: в течение двух недель после вакцинации не рекомендуется посещать территории, неблагополучные по клещевому энцефалиту.

Здесь есть спорный момент: незавершённый курс вакцинации при укусе клеща в этот период теоретически чреват более тяжёлым течением заболевания. Вероятнее всего, производитель перестраховывается — но определённая логика в этом есть.

Правильная плановая схема вакцинации выглядит так. Оптимальное время — осень или зима, до начала сезона активности клещей. Первичный курс: две вакцины с интервалом от одного до шести месяцев; оптимальный интервал — один месяц. Например, первая — в январе, вторая — в феврале. Первая ревакцинация — однократно, через год от первой вакцины. На этом первичный курс считается завершённым. Далее — ревакцинация каждые три года. Это регламентировано инструкцией, однако к ней есть чётко прописанная сноска: если человек по какой-то причине пропустил плановую ревакцинацию, можно проверить уровень антител к вирусу клещевого энцефалита — иммуноглобулин G. Если титр выше 1 на 800, или в единицах — от 800 и выше, ревакцинацию рекомендуется отложить на год. Иными словами, человек, который не уверен, сделал ли он ревакцинацию вовремя, просто сдаёт анализ: высокий уровень антител (800 и выше) означает, что можно спокойно привиться однократно в межсезонье — зимой или весной следующего года.

- Что делать, если человек пропустил плановую ревакцинацию? Нужно ли начинать курс прививок заново? Есть ли смысл проходить вакцинацию, если клещ уже укусил пациента?

- Выше я рассказал о благоприятном сценарии — когда уровень антител высокий, выше 800. Но есть и другие варианты.

Если вакцинация была, ревакцинация пропущена, а уровень антител ниже 800 — положительный, но недостаточный — ревакцинация проводится однократно в текущий момент.

Если антитела отрицательные — например, человек нарушил схему вакцинации или ревакцинация была очень давно и уровень упал до отрицательного — проводится полный курс вакцинации повторно.

Отдельно — о ситуации после укуса клеща. Никакая вакцинация в этот период не проводится. Это абсолютно точно. Применяется экстренная профилактика: иммуноглобулин — к сожалению, малоэффективный — и йодантипирин, который включён в клинические рекомендации. Но не более того. Вакцинация после укуса исключена.

- Каковы, на ваш взгляд, основные причины, по которым россияне приходят на вакцинацию? Это связано с ростом информированности населения, активностью клещей или с чем-то еще?

- То, что люди стали активнее прививаться, — это правда, и это результат грамотной просветительской работы. Людям наконец донесли главное: от клещевого энцефалита мало что защищает. Единственная надёжная защита от тяжёлых форм клещевого энцефалита — это вакцинация. Ни гамма-глобулин, ни другие меры экстренной профилактики не дают сопоставимого эффекта, а специфического лечения от этой вирусной инфекции попросту не существует. Тяжёлые формы заболевания нередко заканчиваются инвалидизацией или летальным исходом. Поэтому рост числа привитых — это правильная тенденция.

Данные Роспотребнадзора — вещь интересная, но сравнивать 2024-й или 2025-й с 2021-м некорректно по принципиальной причине. 2021 год — это разгар пандемии, волна дельта, когда плановая медицина была фактически заморожена: всё было подчинено экстренной и ковидной помощи. Очевидно, что о плановой вакцинации против клещевого энцефалита тогда думали единицы. Сравнение с этим годом заведомо искажает картину. Другое дело — 2024–2025: вот здесь динамика в 3% уже отражает реальную ситуацию и выглядит вполне показательно.