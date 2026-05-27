Дефиле в Белом зале и сирень в парке
В Белом зале Гатчинского дворца 26 мая прошло дефиле Института «Школа дизайна» (Гатчинский государственный университет), а в парке посадили редкие сорта сирени.
Новую коллекцию одежды представила декан «Школы дизайна» Елена Бадмаева. Вдохновленные грядущим юбилеем Гатчинского дворца студенты и преподаватели ГГУ создали коллекцию одежды, в которой легко узнаются образы бывшей императорской резиденции.
После дефиле гости посадили в парке кусты сирени редких сортов – дар Северо-Западной пригородной пассажирской компании к 260-летию Гатчинского дворца. Участие в посадке приняли Василий Панкратов, Кирилл Корнилин и Елена Бадмаева.
Сорт «Воспоминание о Людвиге Шпете» был выведен в 1883 году в память об известном немецком биологе его учениками. Сорт «Виолетта» вывел в 1916 году французский селекционер Эмиль Лемуан, назвав его в честь героини оперы Верди «Травиата».
