Дефиле в Белом зале и сирень в парке

Новую коллекцию одежды представила декан «Школы дизайна» Елена Бадмаева. Вдохновленные грядущим юбилеем Гатчинского дворца студенты и преподаватели ГГУ создали коллекцию одежды, в которой легко узнаются образы бывшей императорской резиденции.

После дефиле гости посадили в парке кусты сирени редких сортов – дар Северо-Западной пригородной пассажирской компании к 260-летию Гатчинского дворца. Участие в посадке приняли Василий Панкратов, Кирилл Корнилин и Елена Бадмаева.

Сорт «Воспоминание о Людвиге Шпете» был выведен в 1883 году в память об известном немецком биологе его учениками. Сорт «Виолетта» вывел в 1916 году французский селекционер Эмиль Лемуан, назвав его в честь героини оперы Верди «Травиата».