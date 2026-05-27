Памяти русского воина-мученика Евгения Родионова

Для прихожан церкви во имя святителя Николая Чудотворца в Карташевской 23 мая — день особенный. Вот уже двадцать лет в этот день возле поклонного креста собираются люди, чтобы принять участие в панихиде по православному воину-мученику Евгению Родионову, его товарищам и погибшим воинам — уроженцам гатчинской земли.

В этот день сюда снова пришли взрослые и дети, чтобы еще раз услышать историю этого подвига. Каждый год приходит в этот день на памятную встречу глава Кобринского территориального управления Вячеслав Федорченко, боевой офицер, воевавший в Чечне. Вячеслав Викторович организовал на своей территории постоянные сборы гуманитарной помощи для наших бойцов СВО и лично отвозит собранное на фронт. Долг памяти воинам-мученикам также отдали участники войн в Афганистане и Чечне, представители казачьего воинства, воевавшие в Донбассе.

Панихиду в память о воинах, отдавших свою жизнь за веру и Отечество, провели священники Гатчинской епархии. Настоятель храмов святителя Николая Чудотворца и святых апостолов Петра и Павла в Карташевской, протоиерей Николай Груздев напомнил трагическую историю Евгения Родионова.

Обычный пензенский парень Женя Родионов был призван в армию в июне 1995 года. Служил в пограничном отряде особого назначения на границе Ингушетии и Чечни. Ровно тридцать лет назад, 23 мая 1996 года, в день своего 19-летия, русский солдат Евгений Родионов принял мученическую смерть от рук чеченских боевиков. Тремя месяцами ранее вместе со своими сослуживцами, такими же юными новобранцами, Евгений попал в засаду и был взят в плен. Сто дней истязаний, унижений и побоев не сломили дух русских воинов. Неоднократно им предлагали перейти на сторону боевиков, отказаться от Родины и веры. Женя Родионов выбрал вечность. Вместе с ним этот выбор сделали и также приняли смерть трое его товарищей - Александр Железнов, Андрей Трусов и Игорь Яковлев.

Русская Православная церковь особо чтит духовный и воинский подвиг Жени Родионова. В наши дни русского воина Евгения Родионова знают и почитают как святого во многих странах мира. Он пока не канонизирован для общецерковного почитания Русской Православной церковью, но является местночтимым святым в Сербской Православной церкви (в Сербии его называют Евгением Русским). В десятках храмов появились иконы с образом русского воина-мученика. Но в памяти многих он навсегда останется совсем еще юным человеком, почти мальчиком, не сломавшимся под жесточайшими пытками, физическими и психологическими — во имя православной веры и своего Отечества. Свой подвиг Женя совершал в безвестности, не думая о славе. Но этот подвиг получил всенародную известность, о нем узнали все. Женя Родионов стал примером для других воинов, защищающих свое Отечество и делающих выбор между жизнью и смертью.

Памятная встреча продолжилась в Карташевском клубе, где состоялся традиционный фестиваль военно-патриотической песни «За веру и Отечество». Творческие подарки подготовили следующие коллективы и исполнители - Карташевский хор ветеранов, Владимир Вьюров, Лариса Киселева, Артём Пилипенко, Вадим Нестеров, Владимир Подвязкин, Николай Гришин, Александр Савоненко, Константин Рыбаков, Екатерина Юркянец, Борис Иванов, Антоний Шапров.

Юлия Лысанюк