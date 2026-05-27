Совет депутатов Гатчинского муниципального округа - победитель регионального конкурса!

В номинации «Представительный орган муниципального района с численностью населения свыше 70 тысяч человек, муниципального округа» 1-е место занял совет депутатов Гатчинского округа. 2-е место в данной номинации - у Кировского района, на 3-м месте - Тосненский район.

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин и председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе Дмитрий Рытов вручили победителям и призёрам почетные грамоты и денежные сертификаты. Награду получила руководитель аппарата Гатчинского совета депутатов Ольга Ворожбитова.

Комментируя прошедшее награждение, Дмитрий Рытов подчеркнул, что конкурс имеет особую специфику:

«Это конкурс не просто органов местного самоуправления, а прежде всего представительных органов. Важно их различать, поскольку речь идёт о состязании, которое Законодательное собрание как региональный представительный орган проводит именно среди муниципальных советов депутатов. Поэтому и критерии отбора здесь особенные. Ежегодно комиссия разрабатывает и утверждает их, основываясь на том, что мы имеем дело с депутатами. Мы оцениваем их депутатскую деятельность, работу с избирателями, умение доносить свою позицию и учитывать мнение жителей. Жизнь меняется, и нельзя работать по критериям, утвержденным, скажем, в 2010 году, поэтому мы корректируем подходы в зависимости от текущих задач и целей. Отрадно, что с каждым годом в конкурсе участвует всё больше муниципальных образований. В этом году участие принял 51 совет депутатов».

Конкурс проводится Законодательным собранием Ленобласти с 2007 года, с 2014 года - в два этапа: муниципальный и областной. В этом году оценивалась работа за 2025 год.