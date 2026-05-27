Уведомление
ООО «Славянка М» информирует о том, что с 04.06.2026г по 06.06.2026г. (в зависимости от погодных условий) будет проводиться обработка гербицидом на земельных участках с кадастровыми номерами 47:23:0319003:177; 47:23:0319003:178; 47:23:0319001:503; 47:23:0319003:681; 47:23:0319001:216; 47:23:0319001:214 на посевах ярового ячменя и пшеницы в близи населенных пунктов Монделево, Репполово, Пудомяги, Корпикюля, Руссолово, Шаглино, Антелево.
Будет применяться гербициды: Арабеск, СЭ в дозировке 0,38л/га. 2 кл опасности для человека (опасные), 3кл. опасности для пчел (малоопасен) и Магнум Супер, ВДГ в дозировке 0,014гр/га. 3 кл. опасности для человека (умеренно опасные) , 3кл. опасности для пчел (малоопасен).
При любых вопросах обращаться по телефону 8 921 377 59 94 ООО «Славянка М»
