Всероссийский полумарафон ЗабегРФ

Абсолютными победителями стали:

- Роман Андреев (Гатчина) и Татьяна Соболева (Сосновый Бор) – дистанция 21.1 км;

- Владислав Судариков (Санкт-Петербург) и Анна Чекалина (Гатчина) – дистанция 10 км;

- Дмитрий Сойкка (Гатчина) и Валерия Гавриловец (Гатчина) – «ПСБ 5 км»;

- Александр Руденко (Санкт-Петербург) и София Цышкова (Гатчина) – на дистанции 1 км.

Также поздравляем призеров:

- на дистанции 1 км: второе место – Артур Андреев и Юлия Калакутина, третье место – Евгений Шалов и Милана Бакрюкова;

- в «ПСБ 5 км»: второе место – Владислав Чужинов и Ксения Желудева, третье место – Александр Павленин и Анастасия Слуцкая;

- на дистанции 10 км: второе место – Егор Грманович и Саира Алиева, третье место – Сергей Бочкарев и Екатерина Кочкина.

Благодаря четкой и слаженной работе команды организаторов, судейскому и волонтерскому корпусам и всем городским службам получился настоящий праздник!

Участники забега оставили десятки комментариев со словами благодарности организаторам.

- Большой спортивный поклон всем организаторам этого бегового праздника, руководителям и самым юным, незаметным волонтерам, танцевальным группам и зрелищным аниматорам за ваш гигантский труд. За океан эмоций, драйва, море светлых улыбок, громкого смеха и музыкальную поддержку. Гатчина стабильно, уверенно входит в самый теплый, семейный объект бегового движения Ленинградской области. Не боится калибровать локации, постоянно в поиске прорывных, прогрессивных идей, – поделился эмоциями Александр Антропов.

- Большое спасибо команде «Беговая Гатчина» за организацию Забега.РФ! Всё было продумано до мелочей – от удобного получения номеров до классной поддержки на дистанции. Трасса отличная, плоская и быстрая, бежать по уютным городским улицам – одно удовольствие! Волонтерам на пунктах гидратации – отдельный респект за улыбки и позитив. Спасибо за этот праздник спорта, вы лучшие! – написала Ольга Гордеева.

Фото организаторов