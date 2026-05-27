Депутаты Ленобласти выступили за возврат транспортных и коммунальных льгот для полицейских: «Престиж службы должен подкрепляться гарантиями»

Поясняя необходимость подобных изменений, инициатор обращения – парламентарий Никита Коваль – важный акцент сделал на том, что органы внутренних дел являются ключевым звеном в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории Российской Федерации. Ежедневно сотрудники полиции и иных подразделений МВД России противодействуют преступным посягательствам, охраняют общественный порядок, защищают жизнь, здоровье, права и свободы граждан.

При этом в последние годы руководство ОВД сталкивается с проблемой острой нехватки кадров, о чем не понаслышке знают не только в Ленинградской области:

«Об этой проблеме Министерство внутренних дел сообщает как на федеральном, так и на региональном уровнях. Некомплект приводит к повышению нагрузки на сотрудников, что, в свою очередь, угрожает эффективности выполнения поставленных перед ведомством задач. Очевидно, что этот вопрос требует скорейшего решения и актуален для многих субъектов. По нашему мнению, продуктивной мерой, вместе с увеличением денежного довольствия, станет расширение социальных гарантий, которые позволят повысить престиж службы и восстановить тем самым кадровую стабильность», - комментирует суть обращения Никита Коваль.

В этой связи, депутаты Законодательного собрания Ленобласти предложили премьер-министру рассмотреть возможность введения для сотрудников органов внутренних дел таких видов льгот, как:

- бесплатный проезд в общественном транспорте городского, пригородного и местного сообщения (кроме такси) безотносительно служебных целей;

- скидка 50% на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Парламентарии напомнили, что соответствующие гарантии ранее были закреплены в статьях 30 и 32 Закона Российской Федерации от 18 апреля 1991 года № 1026-1 «О милиции». В рамках реформы МВД России, которая была проведена 1 марта 2011 года (в этот день вступил в силу Федеральный закон «О полиции»), от этих гарантий решили отказаться ввиду того, что повышение денежного довольствия должно было компенсировать отмену льгот.

По прошествии 15 лет ситуация изменилась и потребовала возврата к тем мерам социальной поддержки, которые ранее были широко востребованы и являлись значимым стимулом трудоустройства в ОВД.

«Учитывая экономические реалии и значительный рост цен с 2011 по 2026 год, повышение денежного довольствия, задачей которого было компенсировать отмену льгот, на сегодняшний день, к сожалению, не имеет должного эффекта. Полагаем, что предложенные меры повысят интерес к службе в органах внутренних дел и усилят социальную защищенность сотрудников. Это будет способствовать решению самой наболевшей проблемы, связанной с дефицитом профессиональных кадров», - аргументируют свою позицию областные парламентарии.

На основании изложенного депутаты Законодательного собрания Ленинградской области попросили Михаила Мишустина поручить профильным ведомствам – МВД России, Минфину России и Минэкономразвития России – провести оценку целесообразности и финансово-экономическое обоснование введения предложенных мер социальной поддержки, рассмотрев вопрос о подготовке соответствующих законодательных инициатив.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области