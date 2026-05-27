Диалог с властью

Через поселок Ильичево Выборгского района в районе улиц Сиреневой и Дачной проходит мелиоративная канава, по которой течет вода, впадая в Большое Симагинское озеро. Периодически в отдельных местах происходит ее засорение и подтопление земельных участков.

Просим решить вопрос с обследованием и обслуживанием канавы.

Отвечает администрация Выборгского района Ленинградской области.

Канава в поселке Ильичево Первомайского сельского поселения Выборгского района не обладает признаками мелиоративного сооружения.

Канава расположена в границах населенного пункта в территориальной зоне ТЖ-1 – зоне застройки индивидуальными жилыми домами. Объект осуществляет функцию оттока дождевых и талых вод и является объектом благоустройства территории.

По правилам благоустройства, за содержание такой канавы отвечают собственники земельных участков, вдоль которых она проходит, а также владельцы участков, у которых канава находится на границе или на самой территории. В радиусе 10 метров от своего участка они обязаны чистить, косить траву, убирать мусор и снег.

В связи с тем, что канава проходит и по частным участкам, и вдоль них, законных оснований принимать её в муниципальную собственность нет. Содержание объектов благоустройства территории осуществляется собственниками территории.

Большое Симагинское озеро в Выборгском районе активно используется населением в рекреационных целях. Можно ли включить это озеро в программу мониторинга, учитывая его высокую рекреационную нагрузку?

Ответ комитета государственного экологического надзора Ленинградской области.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация функций в сфере охраны окружающей среды и безопасности гидротехнических сооружений» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 31.10.2013 № 368, организовано проведение регулярных наблюдений за качеством вод, состоянием дна, берегов и водоохранных зон водных объектов.

Бассейновая программа осуществления государственного мониторинга водных объектов по Балтийскому бассейновому округу на 2026 год сформирована и утверждена Невско-Ладожским бассейновым водным управлением.

Предложения по включению наблюдений за качеством вод, состоянием дна, берегов и водоохранных зон озера Большое Симагинское могут быть учтены при проектировании областного бюджета Ленинградской области на 2027 год, плановый период 2028-2029 годов и при формировании Бассейновой программы осуществления государственного мониторинга водных объектов по Балтийскому бассейновому округу на плановый период.

Просим произвести ремонт дома 2 в деревне Нежново Кингисеппского района, либо включить его в программу расселения аварийного жилья.

Отвечает комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области (далее – Комитет).

В настоящее время способом управления многоквартирным домом по адресу: Кингисеппский район, дер. Нежново, д. 2 является непосредственное управление. Комитет провел обследование здания, в ходе которого получены данные, указывающие на фактическое отсутствие деятельности по управлению домом. Выявлено следующее: на несущих стенах (фасаде) имеются трещины; на участках дымоходов над кровлей имеются признаки расслоения рядов кладки, провисания и выпадения кирпичей; отсутствие двери в подъезд; не проводятся работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений; не производится начисление платы за содержание жилого помещения.

В таком случае управление многоквартирным домом должно вестись управляющей организацией, имеющей лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, определенной решением органа местного самоуправления. Такая управляющая организация осуществляет деятельность по управлению многоквартирным домом до выбора собственниками помещений способа управления или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений или по результатам открытого конкурса

Комитетом объявлено администрации МО «Нежновское сельское поселение» предостережение о недопустимости нарушения требований жилищного законодательства в части определения УК для управления этим домом. Организацией, определенной администрацией для управления домом, будут приняты меры, направленные на устранение указанных недостатков.

Оценка и обследование помещения в целях признания его пригодным/непригодным либо аварийным и подлежащим сносу или реконструкции осуществляются межведомственной комиссией, которую создает орган местного самоуправления.

В микрорайоне Новый Поселок в Волхове отсутствует водозаборная колонка на артезианской скважине в районе пересечения улиц Новостроевская и Тихвинская. Просим решить вопрос.

Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

Работники производственного управления Волховского района ГУП «Леноблводоканал» провели монтаж новой водоразборной колонки по указанному адресу. Колонка работает в штатном режиме.

Просим помочь в восстановлении колодца в деревне Натальевка Гатчинского округа.

Отвечает ГУП «Леноблводоканал».

Работниками производственного управления Гатчинского округа ГУП «Леноблводоканал» проведены мероприятия по восстановлению колодца, он работает в штатном режиме.

Просим организовать автобусную остановку на Первомайском проспекте в микрорайоне Бернгардовка во Всеволожске.

Для строительства автобусных остановок на проспекте Первомайском у пересечения с улицей Спортивной требуется разработка проектно-сметной документации и выполнение ряда мероприятий, включая перенос пешеходного перехода, вынос линий электропередач, смещение устройства тротуара, демонтаж незаконных построек и устройство дренажа. В настоящее время администрацией Всеволожского района производится сбор исходных данных для разработки технической документации и последующего заключения контракта на проектирование и строительно-монтажные работы.