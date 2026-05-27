«Горница» – на фестивале «Казачья станица»
В Выборге прошел XV открытый фестиваль казачьей культуры «Казачья станица». Среди его участников был ансамбль русской песни «Горница» Центра творчества юных города Гатчины под руководством Юлии Одарченко.
Фестиваль «Казачья станица» объединил любителей народной культуры, казачьих традиций, песни и живого общения. Гости праздника подпевали, плясали и аплодировали талантливым творческим коллективам из Ленинградской и Челябинской областей, Карелии, Санкт-Петербурга и Ярославля.
- Для нашего ансамбля это стало еще одной возможностью прикоснуться к богатому наследию русской культуры и представить свое творчество зрителям, – сказала Юлия Одарченко.
