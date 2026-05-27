Кто останется без света 28 мая в Гатчинском округе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 28 мая 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

28.05.2026 с 09:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ:

с. Никольское (частично).

 

28.05.2026 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово, промзона.        

 

28.05.2026 с 09:00 до 22:00

Таицкое ТУ:

д. Малая Ивановка, 

д. Большая Ивановка,

д. Старицы. 

 

28.05.2026 с 13:00 до 16:00

Сусанинское ТУ:

п. Семрино, ул. Хвойная.      

 

28.05.2026 с 09:00 до 17:00

Кобринское ТУ:

п. Высокоключевой,

д. Новокузнецово,

д. Погост.

 

28.05.2026 с 09:00 до 17:00

Веревское ТУ:

д. Малое Верево.

 

28.05.2026 с 09:00 до 17:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет,

тер. Новый Свет-2,

д. Пустошка.       

 