Кто останется без света 28 мая в Гатчинском округе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 28 мая 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
28.05.2026 с 09:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ:
с. Никольское (частично).
28.05.2026 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово, промзона.
28.05.2026 с 09:00 до 22:00
Таицкое ТУ:
д. Малая Ивановка,
д. Большая Ивановка,
д. Старицы.
28.05.2026 с 13:00 до 16:00
Сусанинское ТУ:
п. Семрино, ул. Хвойная.
28.05.2026 с 09:00 до 17:00
Кобринское ТУ:
п. Высокоключевой,
д. Новокузнецово,
д. Погост.
28.05.2026 с 09:00 до 17:00
Веревское ТУ:
д. Малое Верево.
28.05.2026 с 09:00 до 17:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет,
тер. Новый Свет-2,
д. Пустошка.
