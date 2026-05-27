Кто останется без света 28 мая в Гатчинском округе

В День студента Гатчина открыла ежегодную серию лыжных стартов. 25 января 2026 года состоялась первая в этом сезоне лыжная гонка «Гатчинская лыжня. Татьянин день». Невзирая на мороз, первая сотня лыжников от мала до велика преодолела дистанцию на 5, 10 и 15 км.