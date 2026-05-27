Отключение водоснабжения в Мариенбурге

МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет о запланированных работах в микрорайоне Мариенбург 28 мая 2026 года.

В связи с производством работ по устранению утечки на водопроводе 28 мая с 09:00 до 13:00 будет отключено холодное водоснабжение по адресам в Гатчине: 

- ул.120-й Гатчинской Дивизии д.1, 3А, 5А; 

- ул. Рысева д.51, 53, 55, 57; 

- ул. Кустова д.51, корп.1; 

- ул. Заводская д.3А.