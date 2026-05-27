В Гатчину из Италии вернулась «Лунная ночь в Крыму»

Картина была написана в 1879 году и оставалась в Гатчинском дворце как минимум до 1918 года. Полотно Льва Лагорио приобрел на аукционе в Европе итальянский коллекционер Паоло Польвани. Узнав о ее происхождении, синьор Польвани решил безвозмездно передать полотно в мемориальную коллекцию музея-заповедника «Гатчина».

- На самом деле это почти детективная история, – рассказала научный руководитель ГМЗ «Гатчина» Александра Фарафонова. – Коллекция Гатчинского дворца-музея очень серьезно пострадала еще до войны, в 1920–1930 годы. Многие предметы терялись в процессе распродаж. Кроме того, когда дворец стал музеем, предметы после 1835 года не считались музейными ценностями. Согласно обозначениям на этой картине, в какой-то момент ее выделили из музейного собрания и либо отправили на продажу, либо вручили вместо зарплаты музейным сотрудникам (такое тоже бывало). Мы пока далеко не всё знаем об этом предмете. Но совершенно точно известно, что до революции картина находилась в Гатчинском дворце, в комнатах Александра III. Вне зависимости от своих художественных достоинств, эта картина, вероятно, была лично дорога императору, то есть она является мемориальным предметом. Мы очень благодарны итальянскому коллекционеру, который решил возвратить ее нам. Такие случаи не очень часты, а гатчинских вещей по всему миру очень много.

Надеемся, что это станет поводом для кого-то еще передать нам и другие предметы из исторической коллекции Гатчинского дворца.

- Я думаю, с этой картиной нас ждут еще сюрпризы: исследование только начинается, – сказала Александра Фарафонова. – С другой стороны, судьба ее уже определена. В будущем она найдет свое место в комнатах Александра III, которые пока находятся на реставрации.

Для справки: Лев Феликсович Лагорио — русский живописец и акварелист, один из наиболее известных маринистов «киммерийской школы», первый ученик Ивана Айвазовского.