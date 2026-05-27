Народный фронт передал ленинградским военным электронику, продукты и свечи
Совместно с Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области Народный фронт приготовил для бойцов три ноутбука. С их помощью парни загружают карты и специальные данные. Миникомпьютеры будут использоваться артиллеристами из Лужского гарнизона на харьковском направлении.
Отец Павел из храма Августовской иконы Пресвятой Богородицы - постоянный соратник военных. Представителю Народного фронта Илоне Девятовой он вручил вещи, собранные с прихожанами. Продукты питания, медицинские изделия, окопные свечи, детские открытки, а также антидроновые шторы и средства гигиены – всё для ребят. Батюшка благословляет груз и передаёт для наших защитников в зону проведения СВО.
Мы все молимся за ваше скорейшее возвращение домой с победой, ребята!
