«Почерк Пушкина», или Строки и смыслы

6 июня мы будем отмечать день рождения Александра Сергеевича Пушкина – великого русского поэта, чье творчество стало неотъемлемой частью нашей культуры. Эта дата – хороший повод вспомнить о богатом наследии, которое он нам оставил.

Путь поэта к славе начался в Царскосельском лицее: здесь формировался его неповторимый стиль, здесь крепли дружба и творческие устремления, определившие судьбу русской литературы.

Для создания совместного проекта «Почерк Пушкина», посвященного дню рождения поэта, объединились арт-студия «Каллиграфия» (подростково-молодежный клуб «Исток», г. Пушкин)

и фотомастерская «Семейный альбом» (Санкт-Петербург).

Участники студии каллиграфии под руководством Ольги Коршуновой, используя гусиные перья, погрузились в манеру и особенности письма начала XIX века. Строки стихотворений Пушкина разместились на фотографиях фотохудожника Софьи Разумовской, посвященных Екатерининскому парку и Дворцовому парку в Гатчине.

Выставка «Почерк Пушкина» продлится в библиотеке им. А.И. Куприна до 10 июня.