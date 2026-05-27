Ленобласть вышла на баскетбольную площадку

- Основная идея – вовлечь ленинградские предприятия в спорт. Здесь представлены и финансовые компании, и реальный бизнес, и небольшие производители. С новыми эмоциями участники вернутся на свои предприятия заряженными и будут вовлекать новых людей в коллективные занятия спортом, – рассказал вице-губернатор Ленинградской области по экономике Егор Мищеряков.

В жаркой борьбе и напряженном соперничестве определились победители: 1-е место – команда ЛАЭС; 2-е место – «Полипластик»; 3-е место – Гатчинский педагогический колледж.

В составе команды Гатчинского педколледжа выступали: Алексей Филимонов, Владислав Суворов, Кирилл Любимцев, Тимофей Крылов, Данила Гуденко. Ребята достойно прошли все этапы соревнований. Энергия, слаженная работа спортсменов на площадке и желание победы были заметны каждому! Звания MVP (самый ценный игрок) был удостоен Владислав Суворов.

Болельщики ярко и громко поддерживали своих фаворитов, а чтобы не скучать между матчами, для них провели мастер-классы по стрельбе из биатлонной винтовки.