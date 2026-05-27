СВОи_в_ЖКХ: Ленобласть приглашает на работу родных участников специальной военной операции

«За три месяца по итогам ярмарок вакансий в ГУП «Леноблводоканал» устроились на работу 20 человек — членов семей участников специальной военной операции. Это важный, созидательный труд: обеспечивать города и деревни водоснабжением и водоотведением. Работа с видимым результатом всегда помогает, а надёжный, социально ориентированный работодатель позволяет нашим бойцам быть уверенными в комфортной жизни своих родных. Привлечение на предприятия ветеранов, вернувшихся со СВО, и членов их семей — одна из приоритетных задач, которую мы ставим перед организациями жилищно-коммунального комплекса», — подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.

Среди устроившихся на работу — слесари, диспетчеры, лаборанты, операторы очистных сооружений, машинисты насосных установок, водители и начальник станции. Узнать о вакансиях Леноблводоканала можно на сайте, а направить резюме — на hr@vodokanal-lo.ru.