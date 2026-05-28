В Тосно локализовано производство монтажной пены

Проект, разработанный и реализованный за один год, предусматривает расширение производственных мощностей, локализацию и автоматизацию производственных процессов, запуск собственной научно-исследовательской лаборатории, а также общее развитие инфраструктуры предприятия. С запуском проекта созданы 20 дополнительных рабочих мест.

«Мы поддерживаем проекты, которые создают будущее, опираясь на лучшее прошлое. Обновление производственных мощностей «ЛАБ Индастриз» позволит не только нарастить объемы, но и сохранить ту высокую планку качества, за которую эту продукцию ценят в каждом доме по всей России. Бренды, которые здесь выпускаются, хорошо знакомы россиянам десятки лет, они зарекомендовали себя как надежные помощники в строительстве и быту», - отметил вице-губернатор по экономическому развитию Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Егор Мищеряков.

В свою очередь генеральный директор компании «ЛАБ Индастриз» Александр Зайцев отметил, что компания последовательно реализует стратегию локализации и наращивает инвестиции, что позволяет оперативно реагировать на изменения спроса, увеличивать объемы производства и обеспечивать безупречный контроль качества на каждом этапе жизненного цикла продукта.

На предприятии производится более 500 наименований продукции и планируется дальнейшее расширение ассортимента.

На новом производстве компания будет выпускать монтажные пены на основе собственных рецептур под торговыми марками Макрофлекс, Церезит, Момент, Экон.

Компания «ЛАБ Индастриз» работает на территории Ленинградской области более 30 лет. Но ее история в регионе началась гораздо раньше — в 1979 году на заводе по лицензии компании была изготовлена первая промышленная партия клея Момент.

Завод в Тосно — одно из крупнейших производственных предприятий компании «ЛАБ Индастриз». Здесь выпускают промышленные и бытовые клеи, а также сухие строительные смеси. Объем производства — 175 000 тонн готовой продукции в год. Продукция поставляется во все регионы страны.

Фото: внешняя пресс-служба компании «ЛАБ Индастриз»